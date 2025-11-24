Международный муниципальный форум стран БРИКС
24 ноября 2025 в 05:32

Суд начал рассмотрение дела блогера Лерчек о выводе 250 млн рублей

Гагаринский суд Москвы рассмотрит уголовное дело блогера Чекалиной 24 ноября

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Гагаринский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема, передает РИА Новости. Предварительное судебное заседание запланировано на 24 ноября в 13:00 мск и будет проведено в закрытом режиме.

Отмечается, что третий фигурант данного дела Роман Вишняк уже признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Все обвиняемые по данному уголовному делу в настоящее время содержатся под домашним арестом, подчеркнули в суде.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин подал иск к певице Алле Пугачевой. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был направлен в Пресненский суд Москвы.

До этого предприниматель из Татарстана Валерий Чулаков был приговорен к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима за мошеннические операции с земельными участками. Следствие установило, что фигурант обменял 25 принадлежавших ему земельных участков общей стоимостью свыше 46 млн рублей на пять участков в том же районе, которые оценивались более чем в 109 млн рублей. При этом его земельные владения имели существенные ограничения и обременения.

