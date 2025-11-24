Суд начал рассмотрение дела блогера Лерчек о выводе 250 млн рублей

Гагаринский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема, передает РИА Новости. Предварительное судебное заседание запланировано на 24 ноября в 13:00 мск и будет проведено в закрытом режиме.

Отмечается, что третий фигурант данного дела Роман Вишняк уже признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Все обвиняемые по данному уголовному делу в настоящее время содержатся под домашним арестом, подчеркнули в суде.

