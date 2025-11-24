Военно-морские силы Великобритании направили судно для сопровождения корвета и танкера ВМФ России, передает Asscociated Press. Отмечается, что британское оборонное ведомство дополнительно направило три разведывательных самолета Poseidon для якобы наблюдения за флотом РФ в Атлантике.

Британский патрульный корабль перехватил российский корвет и танкер после сопровождения их в проливе Ла-Манш, — сказано в сообщении.

Ранее российский большой десантный корабль «Александр Шабалин» Балтийского флота занял позицию у берегов Германии в районе пролива Фемарн-Бельт, через который проходит маршрут торговых судов из Балтийского в Северное море. По информации источника, ФРГ и Дания направили три своих корабля, чтобы следить за действиями судна.

До этого обозреватель журнала The National Interest Питер Сучиу заявил, что «Адмирал Нахимов», который готовится к возвращению в состав ВМФ России, представляет собой «огромную плавучую мишень» для современных американских систем поражения. По его оценкам, корабль легко потопить, поскольку он якобы не отвечает требованиям XXI века.