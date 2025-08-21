«Огромная плавучая мишень»: в США оценили крейсер «Адмирал Нахимов»

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», который готовится к возвращению в состав ВМФ России, представляет собой «огромную плавучую мишень» для современных американских систем поражения, высказал мнение обозреватель журнала The National Interest Питер Сучиу. По его оценкам, корабль легко потопить, поскольку он якобы не отвечает требованиям XXI века.

Еще один устаревший российский военный корабль (крейсер «Адмирал Нахимов». — NEWS.ru) готовится к торжественному возвращению в строй, — говорится в публикации.

Автор отметил, что крейсер начал подготовку к первому этапу морских испытаний, предположив, что корабль сможет вернуться на службу уже в 2026 году. Сучиу признал, что после модернизации корабль получил практически неограниченную автономность и мощное ракетное вооружение, превратившись в «ракетный грузовик». Однако аналитик считает, что крейсер уязвим перед современными противокорабельными системами.

Те ракеты, которые угрожают любому современному авианосцу, с такой же легкостью отправят этот крейсер на дно океана, а возможно, и с большей легкостью, поскольку он вряд ли соответствует требованиям XXI века, — уверен Сучиу.

Журналист считает, что ввод в строй «Адмирала Нахимова» не усилит российский флот, а лишь заменит крейсер «Петр Великий». По мнению автора, ВМС США рассматривают обновленный крейсер как «огромную плавучую мишень», несмотря на проведенную модернизацию и мощное ракетное вооружение.

Ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что крейсер «Адмирал Нахимов» можно использовать в ходе СВО как ударный носитель ракет. Корабль после ремонта и глубокой модернизации вышел в море.