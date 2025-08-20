Военэксперт рассказал, как можно применить в СВО крейсер «Адмирал Нахимов» Военэксперт Рожин: крейсер «Адмирал Нахимов» можно использовать как носитель

Крейсер «Адмирал Нахимов» можно использовать в ходе СВО как ударный носитель ракет, заявил военный эксперт Борис Рожин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Отмечается, что корабль после ремонта и глубокой модернизации вышел в море.

Эти корабли обладают достаточно сильными ударными возможностями. На них есть средства ПВО <…>. Он может использоваться как ударный носитель. В текущих реалиях, если в России будет два таких корабля, то это усиливает возможности флота, — заявил Рожин.

В течение многих лет «Адмирал Нахимов» стоял в сухом доке. Перед российскими корабелами стояла сложная задача, поскольку некоторые части судна пришлось буквально выпотрошить, чтобы разместить новое оружие и системы. В итоге обновленный крейсер получил 80 установок для запуска ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон», а система ПВО корабля состоит из комплексов С-300ФМ «Форт» и нескольких ракетно-пушечных «Панцирей-М».

Ранее обозреватель 19FortyFive Калеб Ларсон заявил, что «Адмирал Нахимов» — это уникальный крейсер, способный нести ядерное оружие. По его словам, у кораблей этого типа нет аналогов на Западе.