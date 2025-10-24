Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 12:02

Российский десантный корабль поверг Германию в панику

KN: российский десантный корабль встал вблизи торговых путей у берегов Германии

Корабль «Александр Шабалин» Корабль «Александр Шабалин» Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Российский большой десантный корабль «Александр Шабалин» Балтийского флота занял позицию у берегов Германии в районе пролива Фемарн-Бельт, через который проходит маршрут торговых судов из Балтийского в Северное море, сообщает немецкое издание Kieler Nachrichten. По его информации, ФРГ и Дания направили три своих корабля, чтобы следить за действиями судна.

Согласно публикации, корабль длиной 112 метров находится у входа в Любекскую бухту с 19 октября и хорошо просматривается с территории немецкого острова Фемарн. Представители немецкой полиции подтвердили, что российское судно не нарушает международных норм судоходства, поскольку находится за пределами территориальных вод Германии.

Издание отмечает, что присутствие российских военных кораблей якобы создает неудобства для местных судов, занимающихся рыболовством и научными исследованиями. Сообщается, что исследовательские суда Alkor и Littorina даже изменили свои маршруты, чтобы избежать приближения к российскому кораблю.

Ранее пресс-служба Черноморского флота России сообщала, что информация о неисправности подводной лодки «Новороссийск», из-за которой ей пришлось экстренно всплывать у берегов Франции, не соответствует действительности. На самом деле судно поднялось на поверхность в связи с международными правилами судоходства.

Европа
Германия
моря
корабли
ВМФ РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Испании нашли потерянный шедевр Пикассо
ВВС США объявили тендер на строительство частных ЦОД на авиабазах
Известному предпринимателю сулят срок за поставки дронов для ВСУ
Пострадавшую при атаке БПЛА семью из Подмосковья отправят в гостиницу
Королевская семья Британии: новости, почему Диана жаловалась на Карла III
Российские войска разнесли подпитывающие ВСУ объекты на Украине
Пнувший музыкальную колонку житель Луганска скончался
Группировка ВСУ почти оказалась в котле под Красным Лиманом
Цифровой рубль: полный обзор новой валюты
«Не останется без ответа»: сенатор об атаке БПЛА на Красногорск
Суд Петербурга приговорил курьера мошенников к пяти годам колонии
Армия России заняла еще одно село в ДНР
Бельгия предложила ЕС финансировать Украину без использования активов РФ
Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске резко возросло
Слезы россиянки из-за погони «гаишников» за мужем попали на видео
Бешеный койот набросился на женщину с собакой
Старый дом и новодел. Как жили Усольцевы: репортаж из Красноярского края
Ученые разработали новый метод дыхания через задний проход
Галустян рассказал, как развод сказался на его отношениях с дочками
Армия России освободила населенный пункт в Харьковской области
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.