Российский десантный корабль поверг Германию в панику

Российский большой десантный корабль «Александр Шабалин» Балтийского флота занял позицию у берегов Германии в районе пролива Фемарн-Бельт, через который проходит маршрут торговых судов из Балтийского в Северное море, сообщает немецкое издание Kieler Nachrichten. По его информации, ФРГ и Дания направили три своих корабля, чтобы следить за действиями судна.

Согласно публикации, корабль длиной 112 метров находится у входа в Любекскую бухту с 19 октября и хорошо просматривается с территории немецкого острова Фемарн. Представители немецкой полиции подтвердили, что российское судно не нарушает международных норм судоходства, поскольку находится за пределами территориальных вод Германии.

Издание отмечает, что присутствие российских военных кораблей якобы создает неудобства для местных судов, занимающихся рыболовством и научными исследованиями. Сообщается, что исследовательские суда Alkor и Littorina даже изменили свои маршруты, чтобы избежать приближения к российскому кораблю.

Ранее пресс-служба Черноморского флота России сообщала, что информация о неисправности подводной лодки «Новороссийск», из-за которой ей пришлось экстренно всплывать у берегов Франции, не соответствует действительности. На самом деле судно поднялось на поверхность в связи с международными правилами судоходства.