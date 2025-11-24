Врач рассказала, как оказать себе помощь при головокружении Эндокринолог Самойлова: напиток без сахара поможет справиться с головокружением

Простой напиток без сахара, такой как вода или некрепкий чай, поможет справиться с внезапным приступом головокружения, заявила NEWS.ru эндокринолог и врач превентивной интегративной медицины Анастасия Самойлова. По ее словам, знание простых правил первой помощи позволяет быстро облегчить самочувствие и предотвратить возможные травмы.

Головокружение может застать врасплох и вызвать панику, но знание оказания первой помощи поможет оперативно облегчить состояние и предотвратить падение или травму. Что делать, если столкнулись с внезапным головокружением? Постарайтесь сохранять спокойствие и сосредоточьтесь на глубоком ровном дыхании. Паника усиливает чувство дезориентации и ухудшает самочувствие. Выпейте стакан чистой воды или некрепкого чая без сахара. Обезвоживание может усилить головокружение, а напитки с сахаром способны временно ухудшить состояние, — пояснила Самойлова.

Она добавила, что крайне важно сразу же принять сидячее или лежачее положение, найти точку опоры, обеспечить приток свежего воздуха и полностью избегать любых резких движений. Специалист подчеркнула, что дополнительное облегчение может принести прохладный компресс, наложенный на лоб и виски, а также создание спокойной обстановки с приглушенным светом и отсутствием громких звуков.

Избегайте резких движений и положите прохладный компресс на лоб. Также важно избегать яркого освещения и громких звуков. Если головокружение становится привычным явлением или сопровождается дополнительными симптомами, срочно обратитесь к врачу для выяснения причин и выбора оптимального лечения, — резюмировала Самойлова.

