20 ноября 2025 в 07:05

Травматолог назвал неочевидные причины развития артрита

Травматолог Абакаров: ангина и болезни кишечника могут провоцировать артрит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ангина и болезни кишечника могут провоцировать артрит, заявил NEWS.ru заведующий травматологическим отделением Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Ибрагим Абакаров. По его словам, некоторые типы артритов развиваются как реакция на перенесенную инфекцию, поскольку антитела, вырабатываемые организмом для защиты, могут ошибочно атаковать ткани суставов.

Необходимо своевременное лечение ангины, урогенитальных и кишечных болезней, поскольку некоторые типы артритов развиваются как реакция на инфекцию. Организм, защищаясь от микробов, вырабатывает антитела. Они могут по ошибке атаковать собственные ткани суставов, и из-за этого возникает воспаление, — пояснил Абакаров.

Ранее остеотерапевт и косметолог Людмила Елисавецкая заявила, что отказ от варежек в морозную погоду может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая хронические боли в суставах. По ее словам, пренебрежение перчатками может спровоцировать потерю чувствительности. Специалист отметила, что к числу серьезных последствий также относится холодовая травма.

врачи
болезни
травматологи
здоровье
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
