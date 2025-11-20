Травматолог назвал неочевидные причины развития артрита

Ангина и болезни кишечника могут провоцировать артрит, заявил NEWS.ru заведующий травматологическим отделением Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Ибрагим Абакаров. По его словам, некоторые типы артритов развиваются как реакция на перенесенную инфекцию, поскольку антитела, вырабатываемые организмом для защиты, могут ошибочно атаковать ткани суставов.

Необходимо своевременное лечение ангины, урогенитальных и кишечных болезней, поскольку некоторые типы артритов развиваются как реакция на инфекцию. Организм, защищаясь от микробов, вырабатывает антитела. Они могут по ошибке атаковать собственные ткани суставов, и из-за этого возникает воспаление, — пояснил Абакаров.

Ранее остеотерапевт и косметолог Людмила Елисавецкая заявила, что отказ от варежек в морозную погоду может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая хронические боли в суставах. По ее словам, пренебрежение перчатками может спровоцировать потерю чувствительности. Специалист отметила, что к числу серьезных последствий также относится холодовая травма.