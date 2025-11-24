Международный муниципальный форум стран БРИКС
24 ноября 2025 в 06:04

Экс-премьеру Великобритании поставили опасный диагноз

Экс-премьер Британии Кэмерон сообщил, что у него обнаружили рак простаты

Дэвид Кэмерон Дэвид Кэмерон Фото: Juliane Sonntag/Juliane Sonntag/photothek.de/Global Look Press
Бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в 2024 году у него обнаружили рак простаты, передает The Times. Политик пояснил, что в прошлом году он сдал анализы, ему пришлось делать МРТ и биопсию.

Я не особенно люблю обсуждать мои личные интимные проблемы со здоровьем, но я чувствую себя обязанным это сделать. Будем честны — мужчины не так хороши в разговорах о своем здоровье, — отметил он.

Экс-премьер также сообщил, что он прошел фокальную терапию рака простаты. Кэмерон добавил, что он не был бы честен, если бы не рассказал об этом эпизоде своей жизни.

Ранее внучка экс-президента США Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг заявила, что ей диагностировали рак крови в терминальной стадии. По ее словам, диагноз был поставлен после рождения второго ребенка, в 2024 году. Женщина прошла несколько курсов химиотерапии и две трансплантации столовых клеток. В ходе последнего обследования врач предупредил, что ей осталось жить около года.

До этого стало известно, что бывший президент США Джо Байден начал курс лучевой терапии из-за диагностированного у него рака предстательной железы. Предполагается, что курс продлится пять недель. По словам его представителя, начало лечения знаменует новый этап в его борьбе с заболеванием.

Дэвид Кэмерон
Великобритания
рак
болезни
