Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 ноября 2025 в 05:36

Стало известно, когда дальневосточную ипотеку расширят на вторичку

Чекунков: дальневосточную ипотеку собираются расширить на вторичку в 2026 году

Дальневосточная и арктическая ипотека Дальневосточная и арктическая ипотека Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Распространение программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» на вторичный рынок жилья планируется на начало 2026 года, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. По его словам, такие поправки важны для населенных пунктов, где нет строительства нового жилья, передает ТАСС.

Мы прорабатываем такие правки в первом квартале 2026 года <...> Таких пунктов довольно много, а там, где создаются новые предприятия, цены на квадратный метр очень высокие и не соответствуют качеству жилого фонда. Разумно смягчить для жителей, для людей эту нагрузку механизмами «Дальневосточной и арктической ипотеки», — пояснил он.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что семейная ипотека превращается в «столичную ипотеку». Она уточнила, что более половины этих льготных кредитов приходится на Москву и Санкт-Петербург.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко сообщил, что с 1 июля 2026 года россияне смогут дистанционно покупать, продавать или оформлять ипотеку, используя биометрию. Для этого достаточно будет подтвердить личность с помощью скана лица или отпечатка пальца, добавил он.

ипотека
вторичка
Дальний Восток
Минвостокразвития
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какие подарки россияне хотят получить на Новый год
Филолог рассказала, как изменится речь россиян через 25 лет
Зачистка Красноармейска и штурм Тихого: успехи ВС РФ к утру 24 ноября
В Индии могут запустить российские карты «Мир»
Объем наличных денег в РФ почти в пять раз превысил прошлогодний показатель
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 ноября
Стало известно, когда дальневосточную ипотеку расширят на вторичку
Суд начал рассмотрение дела блогера Лерчек о выводе 250 млн рублей
Россиянкам назвали правила первого свидания после расставания
Пушилин раскрыл тактику ВСУ по отвлечению российских войск
Диверсанты ВСУ перестреляли друг друга при попытке проникнуть в Купянск
19 дешевых и простых салатов: затмят оливье и станут звездой стола
Врач рассказала, как оказать себе помощь при головокружении
Украина признала, что проект плана урегулирования отвечает ее интересам
«Странная иллюзия»: на Западе раскрыли, почему ЕС нужен конфликт с РФ
В Германии раскрыли тяжелейшее положение ВСУ на фронте
Фаза Луны сегодня, 24 ноября: кормим белок, бережем деньги, рыбачим
Орбан может пропустить экстренный саммит ЕС по Украине
В РФ призвали ввести новую статью в Налоговый кодекс для помощи бойцам СВО
Умер легендарный футболист СССР Никита Симонян: его путь и яркие достижения
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Общество

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю
Общество

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще. Кальцунья с творогом — простая и нежная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.