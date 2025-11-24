Стало известно, когда дальневосточную ипотеку расширят на вторичку Чекунков: дальневосточную ипотеку собираются расширить на вторичку в 2026 году

Распространение программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» на вторичный рынок жилья планируется на начало 2026 года, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. По его словам, такие поправки важны для населенных пунктов, где нет строительства нового жилья, передает ТАСС.

Мы прорабатываем такие правки в первом квартале 2026 года <...> Таких пунктов довольно много, а там, где создаются новые предприятия, цены на квадратный метр очень высокие и не соответствуют качеству жилого фонда. Разумно смягчить для жителей, для людей эту нагрузку механизмами «Дальневосточной и арктической ипотеки», — пояснил он.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что семейная ипотека превращается в «столичную ипотеку». Она уточнила, что более половины этих льготных кредитов приходится на Москву и Санкт-Петербург.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко сообщил, что с 1 июля 2026 года россияне смогут дистанционно покупать, продавать или оформлять ипотеку, используя биометрию. Для этого достаточно будет подтвердить личность с помощью скана лица или отпечатка пальца, добавил он.