Украинец хотел подорвать железную дорогу в российском городе ФСБ задержала украинца, который готовил подрыв железной дороги в Краснодаре

Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт в Краснодаре, передает ТАСС. По данным ведомства, гражданин Украины планировал подрыв железнодорожных путей. Установлено, что мужчина действовал по заданию украинских спецслужб.

Целью украинца был срыв графика перевозок военной техники и вооружений в зону проведения специальной военной операции. Задержанный намеревался использовать самодельное взрывное устройство. В настоящее время следственные действия продолжаются.

Ранее силовики предотвратили подготовку террористического акта в Подмосковье. Совместная операция сотрудников Центра по противодействию экстремизму и органов ФСБ завершилась задержанием 27-летнего жителя Волоколамска. Молодого человека подозревают в приготовлении к совершению теракта по указанию иностранных кураторов.

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в свою очередь заявил, что зарубежные спецслужбы пытаются проникать на важные российские объекты для совершения диверсий. По его словам, помимо терактов с использованием взрывчатки и дронов, угрозу представляют кибератаки на системы управления.