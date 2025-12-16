Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 03:20

Россиянам объяснили, как выбрать самые вкусные мандарины

Биолог Опарин: крупные мандарины часто оказываются кислыми или безвкусными

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Крупные мандарины нередко имеют кислый или невыразительный вкус, заявил NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин. По его словам, рекомендуется отдавать предпочтение плодам с яркими цветами и насыщенным ароматом.

Как выбрать хороший, спелый и сочный мандарин? Избегайте крупных плодов. Обычно они кислые или безвкусные. Обращайте внимание на форму фрукта — она должна быть слегка приплюснутой. Плодоножка не должна быть слишком зеленой или сухой, что может указывать на долгое хранение или сбор в недозрелом состоянии. Выбирайте ярко-оранжевые блестящие мандарины. Тусклые плоды чаще всего залежалые или неправильно хранились и могут испортиться быстрее или были обработаны для сохранения свежести, — сказал Опарин.

Он подчеркнул, что нужно слегка надавить ногтем на кожуру, поскольку сочность цедры указывает на свежесть фрукта. По словам биолога, также важно обратить внимание на запах: он должен вызывать радость и энергию благодаря цитралю и лимонену. Эксперт пояснил, что эти компоненты эфирных масел — мощные антиоксиданты, которые очищают и дезинфицируют воздух, а также помогают при простуде.

На эмоциональном уровне аромат мандарина способен избавить от тревог и стресса. Поэтому не выбрасывайте корку, а наслаждайтесь ее запахом. Кстати, кожура мандаринов куда полезнее, чем мякоть, — в ней содержится больше полезных витаминов С, А и Е. Высушенные корки и их отвар могут быть полезны при лечении болезней желудочно-кишечного тракта. Однако для этих целей стоит выбирать фрукты без химической обработки. Если вы планируете использовать плоды из магазина или с рынка в лечебных целях, лучше предварительно вымочить их в растворе соды, чтобы удалить остатки пестицидов с кожуры, — заключил Опарин.

Ранее эксперт ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что к Новому году цены на мандарины увеличатся на 7–10%. По его словам, в настоящее время эти цитрусовые можно приобрести в магазинах по цене, колеблющейся от 130 до 270 рублей.

Читайте также
В Россельхозбанке рассказали, сколько мандаринов съедают в России
Экономика
В Россельхозбанке рассказали, сколько мандаринов съедают в России
Россиянам объяснили, как выбрать самые свежие и сладкие мандарины
Общество
Россиянам объяснили, как выбрать самые свежие и сладкие мандарины
Названы продукты, которые можно купить за несколько недель до Нового года
Общество
Названы продукты, которые можно купить за несколько недель до Нового года
Травмы и другие неприятности: россиянам назвали главные ошибки в спортзале
Общество
Травмы и другие неприятности: россиянам назвали главные ошибки в спортзале
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
фрукты
советы
Новый год
продукты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали самые полезные виды красной рыбы
Россиянам объяснили, как выбрать самые вкусные мандарины
Статуя Свободы обрушилась из-за ураганного ветра
Главный расист Европы: почему в Финляндии так ненавидят азиатов и русских
Роман с Товстиком, отношения с экс-мужем, хейт: как живет Полина Диброва
В России хотят закрепить приоритет электронных дорожных знаков и табло
Трамп признал территориальные потери Украины
Десять человек стали жертвами крушения бизнес-джета на ангары в Мексике
Названы продукты, которые можно купить за несколько недель до Нового года
Один российский аэропорт стал недоступен
Травмы и другие неприятности: россиянам назвали главные ошибки в спортзале
«Почистили себе память»: глава НАТО призывает к войне с РФ, реакция Москвы
«Привычки не умирают»: Лавров указал на особую наследственность Мерца
Фаза Луны сегодня, 16 декабря: отменяем свадьбы, сделки и встречи
Переводчица Зеленского назвала солдат НАТО и ЕС «трупами»
Маск побил рекорд по размеру состояния среди миллиардеров
Стармер рассказал о последних шагах «коалиции желающих»
Турецкие истребители сбили БПЛА у границ страны
Ребенок блогера Аиши умер через час после появления на свет: что случилось
Крупная корональная дыра на Солнце приготовила Земле сюрприз
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.