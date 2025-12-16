Россиянам объяснили, как выбрать самые вкусные мандарины

Крупные мандарины нередко имеют кислый или невыразительный вкус, заявил NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин. По его словам, рекомендуется отдавать предпочтение плодам с яркими цветами и насыщенным ароматом.

Как выбрать хороший, спелый и сочный мандарин? Избегайте крупных плодов. Обычно они кислые или безвкусные. Обращайте внимание на форму фрукта — она должна быть слегка приплюснутой. Плодоножка не должна быть слишком зеленой или сухой, что может указывать на долгое хранение или сбор в недозрелом состоянии. Выбирайте ярко-оранжевые блестящие мандарины. Тусклые плоды чаще всего залежалые или неправильно хранились и могут испортиться быстрее или были обработаны для сохранения свежести, — сказал Опарин.

Он подчеркнул, что нужно слегка надавить ногтем на кожуру, поскольку сочность цедры указывает на свежесть фрукта. По словам биолога, также важно обратить внимание на запах: он должен вызывать радость и энергию благодаря цитралю и лимонену. Эксперт пояснил, что эти компоненты эфирных масел — мощные антиоксиданты, которые очищают и дезинфицируют воздух, а также помогают при простуде.

На эмоциональном уровне аромат мандарина способен избавить от тревог и стресса. Поэтому не выбрасывайте корку, а наслаждайтесь ее запахом. Кстати, кожура мандаринов куда полезнее, чем мякоть, — в ней содержится больше полезных витаминов С, А и Е. Высушенные корки и их отвар могут быть полезны при лечении болезней желудочно-кишечного тракта. Однако для этих целей стоит выбирать фрукты без химической обработки. Если вы планируете использовать плоды из магазина или с рынка в лечебных целях, лучше предварительно вымочить их в растворе соды, чтобы удалить остатки пестицидов с кожуры, — заключил Опарин.

Ранее эксперт ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что к Новому году цены на мандарины увеличатся на 7–10%. По его словам, в настоящее время эти цитрусовые можно приобрести в магазинах по цене, колеблющейся от 130 до 270 рублей.