16 декабря 2025 в 04:20

Психолог объяснила, как избежать ссоры за новогодним столом

Психолог Булгакова: за новогодним столом лучше не обсуждать политику

Избегание обсуждения острых тем, таких как политика, поможет избежать ссор за новогодним столом, заявила NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. По ее словам, ключ к гармоничному празднику заключается в сохранении эмоционального баланса во время застолья.

За новогодний стол нужно садиться с хорошим настроением, а не как выжатый лимон. Не стремитесь к идеалу, распределите задачи между членами семьи. Заранее обговорите комфортные расходы на подарки и празднование, чтобы избежать финансового стресса. Сохраняйте эмоциональный баланс во время новогоднего застолья. Избегайте споров и разговоров на темы, которые могут вызвать конфликты, такие как политика. Вы успеете обсудить новые законы в любой другой день праздничной недели. Обращайте внимание на мнение других и реагируйте с пониманием. Формулируйте свои мысли в конструктивной форме, избегая критики, — пояснила Булгакова.

Также она посоветовала в момент напряженной обстановки делать перерыв или переключаться на другую тему. По словам психолога, в настоящее время люди редко собираются вместе, поэтому Новый год является чудесной возможностью побыть рядом друг с другом.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость продуктов для классического новогоднего стола в России в 2025 году составляет около 10 тыс. рублей. В расчет включен набор для праздничного ужина на четырех человек. В условную потребительскую корзину вошли все традиционные блюда, фрукты и напитки.

