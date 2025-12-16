Психолог объяснила, как избежать ссоры за новогодним столом Психолог Булгакова: за новогодним столом лучше не обсуждать политику

Избегание обсуждения острых тем, таких как политика, поможет избежать ссор за новогодним столом, заявила NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. По ее словам, ключ к гармоничному празднику заключается в сохранении эмоционального баланса во время застолья.

За новогодний стол нужно садиться с хорошим настроением, а не как выжатый лимон. Не стремитесь к идеалу, распределите задачи между членами семьи. Заранее обговорите комфортные расходы на подарки и празднование, чтобы избежать финансового стресса. Сохраняйте эмоциональный баланс во время новогоднего застолья. Избегайте споров и разговоров на темы, которые могут вызвать конфликты, такие как политика. Вы успеете обсудить новые законы в любой другой день праздничной недели. Обращайте внимание на мнение других и реагируйте с пониманием. Формулируйте свои мысли в конструктивной форме, избегая критики, — пояснила Булгакова.

Также она посоветовала в момент напряженной обстановки делать перерыв или переключаться на другую тему. По словам психолога, в настоящее время люди редко собираются вместе, поэтому Новый год является чудесной возможностью побыть рядом друг с другом.

