Шойгу предупредил о новых угрозах важным объектам России

Зарубежные спецслужбы пытаются проникать на важные российские объекты для совершения диверсий, сообщил секретарь Совбеза Сергей Шойгу. По его словам, помимо терактов с использованием взрывчатки и дронов, угрозу представляют кибератаки на системы управления, а также попытки внедрения на государственные и промышленные объекты для хищения информации и технологических диверсий, передает ТАСС.

Источниками этих угроз, по словам секретаря СБ РФ, являются разведывательные службы иностранных государств, в первую очередь Украины, международные террористические организации и их пособники внутри страны.

Мы должны говорить не только о терактах с использованием взрывчатых веществ и беспилотных летательных аппаратов. Остро стоит вопрос противодействия кибератакам на автоматизированную систему управления, попыткам внедрения на важные государственные и промышленные объекты с целью хищения информации и совершения технологических диверсий, — сказал Шойгу.

Ранее американский военный аналитик и экс-офицер морской пехоты Брайан Берлетик заявил, что западные страны уже неспособны коренным образом переломить ситуацию в зоне спецоперации на Украине, поэтому пытаются надавить на Россию ради заморозки спецоперации. По словам эксперта, такими вариантами были угроза отправки Киеву ракет Tomahawk, антироссийские санкции и ограничения против торговых партнеров государства.