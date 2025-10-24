Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 октября 2025 в 17:56

Бывший офицер раскрыл хитрый план Запада против России

Аналитик Берлетик: Запад пытается оказать давление на Россию ради заморозки СВО

Ударная ракета «Томагавк» Ударная ракета «Томагавк» Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Западные страны уже неспособны коренным образом переломить ситуацию в зоне спецоперации на Украине, поэтому пытаются надавить на Россию ради заморозки СВО, заявил в социальной сети X американский военный аналитик и экс-офицер морской пехоты Брайан Берлетик. По словам эксперта, такими вариантами были угроза отправки Киеву ракет Tomahawk, антироссийские санкции и ограничения против торговых партнеров государства.

Западные СМИ теперь признают, что Россия ведет и решительно побеждает в этом конфликте на истощение и что США и их европейские сателлиты мало что могут сделать, чтобы его остановить, — по крайней мере, в плане продолжения военной поддержки украинских сил, — отметил он.

Ранее финский политик Армандо Мема заявил, что ответ России на удары Вооруженных сил Украины западными ракетами Tomahawk может быть апокалиптическим. В частности, он задался риторическим вопросом, какая страна, имеющая в своем арсенале более 10 тыс. единиц ядерного оружия, потерпит подобные атаки.

