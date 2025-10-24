На Западе раскрыли смысл грозного предупреждения Путина о Tomahawk Политик Мема: ответ РФ на удары западными ракетами может быть апокалиптическим

Ответ России на удары Вооруженных сил Украины западными ракетами Tomahawk может быть апокалиптическим, заявил в соцсети X финский политик Армандо Мема. Он задался риторическим вопросом, какая страна, имеющая в своем арсенале более чем 10 тыс. единиц ядерного оружия, потерпит подобные атаки.

Почему европейские лидеры стали настолько глупы, что хотят, чтобы дальнобойные ракеты атаковали ядерную державу? Реакция России может быть беспрецедентной, сокрушительной, если не апокалиптической, — отметил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении президента РФ Владимира Путина, заявил, что Россия даст «ошеломляющий ответ» на попытки нанесения ударов дальнобойным оружием вглубь ее территории. По словам пресс-секретаря главы государства, речь шла об этом, а не о поставках Киеву крылатых ракет Tomahawk.

При этом президент США Дональд Трамп решил отказаться передавать Киеву ракетные комплексы Tomahawk. Глава Белого дома, считают аналитики, избежал возможной эскалации конфликта благодаря своему выбору.