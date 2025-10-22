В США поддержали отказ Трампа передавать Украине один вид оружия The Hill назвало верным решение Трампа не поставлять ракеты Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп принял верное решение, отказавшись предоставить Украине дальнобойные ракетные комплексы Tomahawk во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, пишет издание The Hill. Журналисты утверждают, что благодаря этому глава Белого дома избежал возможной эскалации конфликта.

Как отмечается, передача такого мощного вооружения Киеву создавала бы серьезные риски прямого вовлечения США в боевые действия. Издание подчеркивает, что Зеленский покинул Вашингтон без каких-либо гарантий относительно получения этих ракетных систем.

Владимир Зеленский в пятницу прибыл в Вашингтон с визитом и уехал с пустыми руками, поскольку президент Дональд Трамп отказался обещать, что США передадут Украине ракеты Tomahawk. Давайте проясним: Трамп поступил абсолютно правильно, — сказано в материале.

Переговоры лидеров двух стран проходили в напряженной атмосфере, напомнили авторы. Согласно данным информированных источников, встреча характеризовалась особой жесткостью со стороны американского президента и прошла достаточно сложно. Зеленскому пришлось проводить итоговую пресс-конференцию за пределами Белого дома, что дополнительно подчеркивало сложный характер саммита, заметили журналисты.

Ранее гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев заявил, что Трамп решил отказать Киеву в поставке ракет Tomahawk в том числе из-за того, что Москва четко донесла Вашингтону свою позицию по этому вопросу. По его словам, вопрос передачи вооружения был предметом политического торга между РФ и США.