16 декабря 2025 в 12:27

Российские военные освободили населенный пункт в Харьковской области

Минобороны РФ: ВС России освободили Новоплатоновку в Харьковской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
ВС России освободили Новоплатоновку в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В операции приняли участие бойцы группировки войск «Запад».

Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенный пункт Новоплатоновка Харьковской области, — говорится в сообщении.

Ранее в военное ведомство заявили, что подразделения «Южной» группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили грузовой автомобиль с украинским личным составом и склад военного имущества на Северском направлении. Выявление и поражение целей было выполнено с применением беспилотников и артиллерийских расчетов. Кроме того, пресс-служба Минобороны России отметила, что подразделения группировки войск «Восток» ведут активное наступление на Запорожском направлении.

До этого начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров сообщил, что город Купянск в Харьковской области находится под контролем России. По его словам, военные продолжают выполнять там боевые задачи. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

