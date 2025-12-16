Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 12:28

Володин высказался о доступности жилья в России

Володин: жилье должно быть доступно для жителей всех регионов

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Жилье должно быть одинаково доступным для жителей всех российских субъектов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые передало ТАСС, нужно искать подходы, чтобы нивелировать разницы в доходах регионов.

Если мы все-таки говорим о доступности, тогда эта доступность должна быть для всех одинаковая — и тех, кто проживает в Москве, и тех, кто проживает на Камчатке, и тех, кто проживает в Мурманской области или в Костроме, — сказал Володин.

Ранее президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин заявлял, что цены на рынке многоквартирного жилья в России движутся в разных направлениях. По его словам, в третьем квартале зафиксирован рост стоимости в 12 городах, снижение — в восьми, а в 23 населенных пунктах цены остались на прежнем уровне.

До этого риелтор Регина Дыдалина объяснила, что покупка квартиры в новостройке сопряжена с дополнительными расходами, которые могут увеличить заявленную стоимость на 5–10%. Основные риски переплаты связаны с приобретением жилья в ипотеку.

Россия
жилье
Вячеслав Володин
Госдума
