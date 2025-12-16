Володин высказался о доступности жилья в России Володин: жилье должно быть доступно для жителей всех регионов

Жилье должно быть одинаково доступным для жителей всех российских субъектов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, которые передало ТАСС, нужно искать подходы, чтобы нивелировать разницы в доходах регионов.

Если мы все-таки говорим о доступности, тогда эта доступность должна быть для всех одинаковая — и тех, кто проживает в Москве, и тех, кто проживает на Камчатке, и тех, кто проживает в Мурманской области или в Костроме, — сказал Володин.

Ранее президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин заявлял, что цены на рынке многоквартирного жилья в России движутся в разных направлениях. По его словам, в третьем квартале зафиксирован рост стоимости в 12 городах, снижение — в восьми, а в 23 населенных пунктах цены остались на прежнем уровне.

До этого риелтор Регина Дыдалина объяснила, что покупка квартиры в новостройке сопряжена с дополнительными расходами, которые могут увеличить заявленную стоимость на 5–10%. Основные риски переплаты связаны с приобретением жилья в ипотеку.