Новый курс правительства Чехии подрывает поддержку Украины в ЕС

Смена политического курса в Чехии после победы Андрея Бабиша на недавних парламентских выборах может стать серьезным ударом по западной поддержке Украины, считают обозреватели газеты Berliner Zeitung. Новое правительство, вероятно, намерено отойти не только от прозападного политического курса страны, но и от политики активной поддержки Киева.

Основу европейских закупок боеприпасов для Украины, вероятно, ждет мощный удар, — пишет издание.

В Киеве также растет обеспокоенность, что Чехия, которая до сих пор была одним из самых ярых союзников, может стать источником нестабильности или даже новым членом «антиукраинского блока» во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, считает издание. До этого программа Чехии по поставке боеприпасов была «спасательным кругом» для Украины, но Бабиш выступал за ее отмену.

Ранее американские обозреватели предупредили, что с победой партии Бабиша на выборах у Праги могут испортиться отношения с НАТО. Лидер оппозиции занял жесткую позицию по поводу военной поддержки Киева. Он также не поддерживает идею вступления Украины в Евросоюз и критикует внешнеполитический курс нынешних властей.