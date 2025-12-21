Золотой костюм Киркорова или корсет Алсу: в чем встречать Новый год — 2026

Символ 2026 года Огненная Лошадь благоволит ярким цветам, экспериментам со стилем и золоту. Образ для праздника нужно подбирать, учитывая особенности этого знака, чтобы потом весь год сопутствовала удача. В чем встречать 2026 год — в материале NEWS.ru.

Наряды в красных оттенках

Красный — страстный и огненный, как и лошадь. Этот цвет — символ процветания и энергии. При составлении образа необязательно отдавать предпочтение классическому красному. Если у вас фарфоровая кожа, присмотритесь к алому и винному тонам. Обладательницам золотистой кожи подойдет коралловый и классический теплый красный цвет.

Золотой и желтый в образе

Согревающие солнечные оттенки символизируют роскошь, богатство. Говорят, что, надев наряд в золотом цвете или с золотыми элементами, вы привлечете финансовую удачу, которая будет сопутствовать весь следующий год.

Зеленые оттенки

Зеленый цвет — это про свободу, стабильность и спокойствие. Несмотря на свои свойства, он добавляет образу энергии. Это универсальный оттенок, который подходит всем цветотипам.

Голубой цвет

Цвет мудрости, спокойствия хоть и можно отнести к стихии воды, но он не подавляет огонь, а дополняет. Не обязательно выбирать наряды в голубых оттенках, можно отдать предпочтение лазурным или бирюзовым тонам.

Лавандовый и сиреневый цвет

Символизирует гармонию, творчество, спокойствие и романтичность. Этот цвет из пастельной палитры спокойно сочетается с другими пастельными или классическими оттенками.

Наряды в белых, черных, фиолетовых оттенках для празднования Нового года условно признали нежелательными, так как эти цвета поглощают энергию огня и конфликтуют с ним. Но это не значит, что их нельзя использовать при составлении образа, сочетая с аксессуарами или элементами одежды в разрешенных цветах.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Советы стилиста, как выбирать наряд

Звездный стилист, дизайнер Никита Карстен не верит в энергетику оттенков и всю символику, он придерживается правила, что подбирать нужно то, что идет.

«Мы стремимся надеть все лучшее сразу. Поэтому каждый Новый год читаем, в чем нужно встречать, как украшать елку. Мы искренне верим, что Новый год, как встретишь и с кем встретишь, так его и проведешь. У нас этого не отнять. Я не очень верю в то, что если встречать Новый год в наряде разрешенного для символа года оттенка, потом вам будет сопутствовать удача. Я все-таки за то, чтобы одеваться на праздник в одежду тех оттенков, которые вам идут, и в которых вы чувствуете себя уверенно», — сказал Карстен NEWS.ru.

Никита утверждает, что важно в погоне за трендами, новинками не потерять себя. Стилист советует обыгрывать любой тренд, учитывая свой тип фигуры и цветотип. Тогда можно получить звание самого стильного на вечеринке.

В чем встречать Новый год мужчинам

Карстен считает, что черный мужской костюм не обязательно должен быть классическим в привычном смысле слова.

«На примере многих артистов, например, Димы Билана, Сергея Лазарева, Дмитрия Маликова, Алексея Воробьева, мы видим, что черный костюм может быть трендовым. Если хотите следовать тенденциям, выбирайте модели с шелковыми или атласными лацканами. Для праздника отдавайте предпочтение костюмам из трендового бархата, твида с контрастными вставками на манжетах и воротнике. Вместо классических брюк добавьте в пару к пиджаку кожаные штаны или джинсы. Классическую рубашку замените на водолазку или майку», — советует Карстен.

Если вы будете ведущим новогодней вечеринки или же душа просит «кича», стилист советует взять пример с Филиппа Киркорова, который пришел на премию «Песня года» в золотом костюме.

Филипп Киркоров Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

В чем встречать Новый год женщинам

Никита считает, что в нашей стране девушки при составлении новогоднего образа любят «надевать все лучшее сразу», плюс добавляют большое количество аксессуаров. Он советует быть умеренными в выборе образа.

«Если костюм, платье выполнено из сложносочиненной акцентной ткани (со стразами, драпировками), оно должно быть простого силуэта. Для любительниц „тихой роскоши“ подойдет платье-комбинация или шелковое платье в пол», — советует Карстен.

Стилист привел в качестве примера образы Полины Гагариной, Нюши, Юлианны Карауловой. Карстен предупреждает, что если у вас в образе акцент на яркий макияж или сложную прическу, не стоит добавлять много аксессуаров. Любителям классики, которые хотят поэкспериментировать со стилем, Никита советует обратить внимание на новый тренд — костюм корсетного типа. Его характерные черты — жакет с массивными плечами, корсетом или шнуровкой, которая подчеркивает талию, брюки с объемными бедрами. Пример такого образа был у Алсу.

«Если девушка молодая, обладательница шикарной фигуры, это повод демонстрировать ноги. Экстра-мини и приталенные силуэты сейчас как никогда в моде. Выбирайте наряды со сложными драпировками, фактурами, как у Люси Чеботиной», — объяснил Карстер.

