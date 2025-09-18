Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 13:30

Музкритик рассказал, какая певица достойна звания заслуженной артистки РФ

Музкритик Бабичев: Гагарина может стать заслуженной артисткой РФ через три года

Полина Гагарина Полина Гагарина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певица Полина Гагарина может получить звание заслуженной артистки России через три — пять лет, выразил мнение в беседе с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, исполнительница обладает обширным творческим багажом. Музкритик также отметил, что Гагарина является одной из самых популярных артисток в стране.

Кто из певиц в России может получить звание заслуженной артистки? Сейчас у всех на слуху одна из самых популярных артисток в нашей стране. Она хоть и молодая, но уже более 20 лет на сцене. Это Полина Гагарина. Она много чего успела записать. В ее творческом багаже есть хиты. Может быть, не сейчас, но через какое-то время, года через три, а может, через пять лет, она сможет получить звание заслуженной артистки России, — пояснил Бабичев.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что певица Татьяна Куртукова достойна звания заслуженной артистки России. Парламентарий пообещал направить соответствующее обращение на имя министра культуры Ольги Любимовой. Он добавил, что ранее обращался в Минкульт с просьбой рассмотреть возможность присвоения звания народного артиста певице Валерии.

артистки
Россия
Полина Гагарина
певицы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
В США молодой мужчина умер после посещения аттракциона
Море в сентябре: куда поехать, чтобы купаться и загорать
В Госдуме объяснили, зачем Зеленский приехал в Донбасс
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.