Музкритик рассказал, какая певица достойна звания заслуженной артистки РФ

Певица Полина Гагарина может получить звание заслуженной артистки России через три — пять лет, выразил мнение в беседе с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, исполнительница обладает обширным творческим багажом. Музкритик также отметил, что Гагарина является одной из самых популярных артисток в стране.

Кто из певиц в России может получить звание заслуженной артистки? Сейчас у всех на слуху одна из самых популярных артисток в нашей стране. Она хоть и молодая, но уже более 20 лет на сцене. Это Полина Гагарина. Она много чего успела записать. В ее творческом багаже есть хиты. Может быть, не сейчас, но через какое-то время, года через три, а может, через пять лет, она сможет получить звание заслуженной артистки России, — пояснил Бабичев.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что певица Татьяна Куртукова достойна звания заслуженной артистки России. Парламентарий пообещал направить соответствующее обращение на имя министра культуры Ольги Любимовой. Он добавил, что ранее обращался в Минкульт с просьбой рассмотреть возможность присвоения звания народного артиста певице Валерии.