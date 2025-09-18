Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 07:30

В Госдуме предложили присвоить Куртуковой престижное звание

Депутат Свинцов: певица Куртукова достойна звания заслуженной артистки России

Татьяна Куртукова Татьяна Куртукова Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Российская певица Татьяна Куртукова достойна звания заслуженной артистки России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов. Парламентарий пообещал направить соответствующее обращение на имя министра культуры Ольги Любимовой.

Считаю, что певица Татьяна Куртукова достойна звания заслуженной артистки Российской Федерации. Я с удовольствием подпишу соответствующее обращение. Напомню, что я депутат шестого, седьмого и восьмого созывов. Я обращался в адрес министра культуры с просьбой рассмотреть возможность присвоения звания народного артиста певице Валерии. Ей присвоили это звание в 2013 году. Поэтому и в отношении Куртуковой я готов подписаться под этой инициативой, как депутат Государственной думы, и направить соответствующее ходатайство министру культуры, — сказал Свинцов.

Ранее стало известно, что Куртукова была внесена в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец». Основанием для включения в список стала, как заявляется на портале, ее поддержка действий российских вооруженных сил.

Татьяна Куртукова
депутаты
Госдума
артисты
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские бойцы попали в плен по невнимательности
Водолазы сняли на видео погубивший пять геологов вездеход
Худею вкусно: открыла секрет стройности с тыквой
Уникальный овощ, который топит жиры, — это редька
В Совбезе России раскрыли, благодаря чему Финляндия сохранила независимость
Схожий с гранатой предмет обнаружили в Подмосковье
Хакеры раскрыли судьбу почти трех тысяч иностранцев-наемников в рядах ВСУ
Россиянам назвали полезные свойства осенних ягод
Названы причины, почему россияне больше не хотят ездить на китайских авто
История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тысячи туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.