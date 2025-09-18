В Госдуме предложили присвоить Куртуковой престижное звание

Российская певица Татьяна Куртукова достойна звания заслуженной артистки России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов. Парламентарий пообещал направить соответствующее обращение на имя министра культуры Ольги Любимовой.

Считаю, что певица Татьяна Куртукова достойна звания заслуженной артистки Российской Федерации. Я с удовольствием подпишу соответствующее обращение. Напомню, что я депутат шестого, седьмого и восьмого созывов. Я обращался в адрес министра культуры с просьбой рассмотреть возможность присвоения звания народного артиста певице Валерии. Ей присвоили это звание в 2013 году. Поэтому и в отношении Куртуковой я готов подписаться под этой инициативой, как депутат Государственной думы, и направить соответствующее ходатайство министру культуры, — сказал Свинцов.