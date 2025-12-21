Посол Малайзии назвал россиянам места для посещения в стране

Город Малакка с его богатой историей и дикая природа восточной части страны могут стать интересными пунктами для российских туристов в новогодние праздники, заявил в беседе с РИА Новости посол Малайзии в РФ Чеонг Лун-Лай. Он отметил, что приезжающие в страну россияне чаще всего выбирают пляжный отдых. Однако страна способна предложить своим гостям гораздо больше разнообразных впечатлений.

Возможно, я предвзят, но одно из таких мест — моя малая родина, Малакка. Исторический город, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, — сказал посол.

Дипломат также упомянул восточные штаты Сабах и Саравак, известные своей уникальной природой. В частности, в Сараваке находятся пещеры Мулу, где обитают птицы и летучие мыши. По словам Лун-Лая, эти животные ведут сменный образ жизни: пока одни спят, другие вылетают на поиски пищи в ночное время.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь говорила, что при планировании поездки в Малайзию российским туристам стоит уделить внимание ее главным достопримечательностям. По ее словам, в список обязательных к посещению объектов входят башни Петронас и голландская ратуша. Эксперт отметила, что это государство в Юго-Восточной Азии предлагает уникальный микс современной архитектуры, древних храмов и природных красот, что делает его привлекательным для путешественников.