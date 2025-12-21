В Кремле раскрыли одну деталь в графике Путина на следующей неделе

В Кремле раскрыли одну деталь в графике Путина на следующей неделе Путин может провести встречу с крупным бизнесом на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе может провести встречу с представителями крупного бизнеса, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости. По его словам, Кремль сообщит об этом своевременно.

Может, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Путин 21–22 декабря проведет в Санкт-Петербурге серию важных международных встреч. Он посетит заседание Высшего Евразийского экономического совета и традиционный неформальный саммит глав государств СНГ.

Путин 14 декабря провел переговоры с туреццим лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Туркменистане. По словам Пескова, президенты обсудили ряд деликатных вопросов. Он объяснил, что обсуждение подобных тем обычно затрудняет контроль за временем. Представитель Кремля также уточнил, что главы государств не обсуждали поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Путин между тем поздравил сотрудников российских спецслужб с их профессиональным праздником, Днем работника органов безопасности. Он подчеркнул их ключевую роль в защите суверенитета и национальных интересов страны.