Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 09:24

В Кремле раскрыли одну деталь в графике Путина на следующей неделе

Путин может провести встречу с крупным бизнесом на следующей неделе

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе может провести встречу с представителями крупного бизнеса, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости. По его словам, Кремль сообщит об этом своевременно.

Может, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Путин 21–22 декабря проведет в Санкт-Петербурге серию важных международных встреч. Он посетит заседание Высшего Евразийского экономического совета и традиционный неформальный саммит глав государств СНГ.

Путин 14 декабря провел переговоры с туреццим лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Туркменистане. По словам Пескова, президенты обсудили ряд деликатных вопросов. Он объяснил, что обсуждение подобных тем обычно затрудняет контроль за временем. Представитель Кремля также уточнил, что главы государств не обсуждали поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Путин между тем поздравил сотрудников российских спецслужб с их профессиональным праздником, Днем работника органов безопасности. Он подчеркнул их ключевую роль в защите суверенитета и национальных интересов страны.

Владимир Путин
встречи
Дмитрий Песков
Кремль
бизнес
