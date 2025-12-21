Дочь Очир-Горяева рассказала, как Герой России относится к своим бойцам Дочь Героя России Очир-Горяева сравнила его отношение к бойцам с заботой о семье

Командир штурмовой роты, Герой России Наран Очир-Горяев, который во время прямой линии разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным, переживает за своих подчиненных, как за семью, рассказала РИА Новости его дочь Виктория. По ее словам, военнослужащий, будучи штурмовиком с самого начала службы, старается опекать каждого бойца.

Отец с самого начала был штурмовиком. Он всегда переживает за свою команду, как за семью, — сказала она.

Ранее Путин заявил, что страна вышла в мировые лидеры по производству и применению беспилотных летательных аппаратов. Он отметил, что российское превосходство в этом сегменте наблюдается на каждом участке линии боевого соприкосновения.

Кроме того, пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что артиллеристы 121-го мотострелкового полка группировки «Запад» предотвратили попытку ВСУ сблизиться с Купянском. Противник, как уточнили в ведомстве, пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Московка, Радьковка и Соболевка.

Также министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что результативность высокоточных ударов ВС РФ достигает примерно 60%. Он отметил, что этот показатель значительно превосходит эффективность атак украинской армии по российской территории.