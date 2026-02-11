Медведев сравнил меры поддержки военнослужащих в СССР и России

Россия имеет возможности делать все необходимое для участников СВО прямо сейчас, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время начала работы над народной программой «Единой России» для участия в грядущих выборах в Госдуму. Он также напомнил, что участники ВОВ получали помощь «не очень быстро».

Наша Родина, Советский Союз, приступила к системе поддержки участников Великой Отечественной войны не очень быстро. Мы это с вами знаем. У нас сейчас есть все возможности, подчеркиваю, чтобы делать все, что нужно для участников СВО прямо сейчас, — заявил Медведев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе в 2026 году продолжат действовать 36 мер поддержки участников СВО. По его словам, бойцам помогают адаптироваться, найти работу, освоить новые навыки, получить выплаты и не только. Кроме того, в подмосковном центре реабилитации «Ясенки» уже восстановились 580 человек, а в центре имени А. И. Мещерякова — 275 бойцов.

Ранее правительство РФ утвердило новые правила предоставления социальной помощи ветеранам СВО. С 2026 года военнослужащие, признанные безработными, смогут заключать социальный контракт на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности без оценки среднедушевого дохода семьи.