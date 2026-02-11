Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 19:54

Медведев сравнил меры поддержки военнослужащих в СССР и России

Медведев: Россия имеет возможности делать все необходимое для бойцов СВО

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия имеет возможности делать все необходимое для участников СВО прямо сейчас, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время начала работы над народной программой «Единой России» для участия в грядущих выборах в Госдуму. Он также напомнил, что участники ВОВ получали помощь «не очень быстро».

Наша Родина, Советский Союз, приступила к системе поддержки участников Великой Отечественной войны не очень быстро. Мы это с вами знаем. У нас сейчас есть все возможности, подчеркиваю, чтобы делать все, что нужно для участников СВО прямо сейчас, — заявил Медведев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе в 2026 году продолжат действовать 36 мер поддержки участников СВО. По его словам, бойцам помогают адаптироваться, найти работу, освоить новые навыки, получить выплаты и не только. Кроме того, в подмосковном центре реабилитации «Ясенки» уже восстановились 580 человек, а в центре имени А. И. Мещерякова — 275 бойцов.

Ранее правительство РФ утвердило новые правила предоставления социальной помощи ветеранам СВО. С 2026 года военнослужащие, признанные безработными, смогут заключать социальный контракт на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности без оценки среднедушевого дохода семьи.

