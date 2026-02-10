Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 17:37

Япония потеряла своего старейшего мужчину

На 112-м году жизни скончался старейший мужчина Японии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Старейший мужчина Японии Киетака Мидзуно скончался в возрасте 111 лет, сообщил мэр города Ивакуни Хироаки Кусати. Мужчина мирно ушел из жизни у себя дома, погрузившись в «вечный сон», передает Kyodonews. Причины смерти не раскрываются.

Киетака Мидзуно родился 14 марта 1914 года и проживал в префектуре Сидзуока. В августе 2024 года он был официально признан самым пожилым мужчиной страны.

До этого в возрасте 112 лет скончалась одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова. Печальное событие произошло в Казахстане — она находилась в гостях у детей. Нафиза Исламбековна родилась 1 июля 1914 года. Почти всю жизнь она прожила в Оренбургской области, а несколько лет назад перебралась в Самарскую область к семье внучки. Она вырастила пятерых детей, став главой большой семьи: у нее 24 внука, 52 правнука и 32 праправнука.

В 2025 года в Венесуэле скончался самый пожилой мужчина в мире Хуан Висенте Перес Мора. Ему было 114 лет и 339 дней. Причиной стали респираторные осложнения. Книга рекордов Гиннеса назвала его самым долгоживущим человеком в мире.

Япония
смерти
рекорды
герои
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обнародованы данные радиационных показателей вокруг Запорожской АЭС
Обстрел Запорожья 10 февраля: ВСУ убили священника, что с Запорожской АЭС
Россияне нашли фрагмент БПЛА после громкого взрыва в небе
Анджелина Джоли попала на камеру в откровенном наряде
Юрченко пояснил обстоятельства покупки акций ВТБ на 30 млрд рублей
Жительницу Татарстана наказали за двойное убийство проституток
Готовившему подрыв регионального правительства вынесли приговор
Российский шорт-трекист заявил о единстве сборной на Олимпиаде-2026
Сочи угрожают вражеские дроны
Соединявший две улицы пешеходный мост обрушился в российском регионе
Как россиян обманывают с поверкой счетчиков: составлен список уловок
Команда Слуцкого лишилась путевки в плей-офф ЛЧ Азии
«Посмотреть на упавшего»: критик объяснила интерес к спектаклю с Ефремовым
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
«Аэрофлот» стал лидером по перевозке иностранных туристов в Санья
Мастера маникюра устроили драку в салоне красоты и оказались в суде
Раскрыта причина переноса старта Crew Dragon к МКС с Федяевым на борту
Посол озвучил позицию РФ по восстановлению экономических связей с Молдавией
Экс-советник Путина оценил работу Роскомнадзора
Юрист раскрыл главные схемы обмана с заменой и поверкой счетчиков воды
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.