Япония потеряла своего старейшего мужчину

Старейший мужчина Японии Киетака Мидзуно скончался в возрасте 111 лет, сообщил мэр города Ивакуни Хироаки Кусати. Мужчина мирно ушел из жизни у себя дома, погрузившись в «вечный сон», передает Kyodonews. Причины смерти не раскрываются.

Киетака Мидзуно родился 14 марта 1914 года и проживал в префектуре Сидзуока. В августе 2024 года он был официально признан самым пожилым мужчиной страны.

До этого в возрасте 112 лет скончалась одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова. Печальное событие произошло в Казахстане — она находилась в гостях у детей. Нафиза Исламбековна родилась 1 июля 1914 года. Почти всю жизнь она прожила в Оренбургской области, а несколько лет назад перебралась в Самарскую область к семье внучки. Она вырастила пятерых детей, став главой большой семьи: у нее 24 внука, 52 правнука и 32 праправнука.

В 2025 года в Венесуэле скончался самый пожилой мужчина в мире Хуан Висенте Перес Мора. Ему было 114 лет и 339 дней. Причиной стали респираторные осложнения. Книга рекордов Гиннеса назвала его самым долгоживущим человеком в мире.