Национальный мессенджер MAX даст новую возможность заселения в отели

С 1 марта 2026 года граждане России смогут заселяться в гостиницы, предъявив паспортные данные через платформу MAX, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина. Дополнительно, с 1 апреля 2026 года заработает аналогичная возможность через мобильное приложение «Госуслуги».

По ее словам, еще один способ электронной идентификации появится чуть позже. Речь идет о применении «цифрового ID», пилотный запуск которого состоялся в сентябре 2025 года. Стенякина напомнила, что такая электронная версия паспорта доступна гражданам старше 18 лет. В цифровом формате содержатся ФИО, дата рождения, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, прописка и биометрия, однако сведения отображаются выборочно — только те, что необходимы в конкретной ситуации.

Стенякина пояснила, что подобный формат неприменим в нотариальных действиях и не заменит паспорт в судебных процессах. Как и в других социальных действиях, требующих полного пакета оригинальных документов.

Депутат добавила, что с конца 2025 года цифровой паспорт уже начали принимать в банках, страховых компаниях и МФЦ для повторных визитов Она добавила, что в перспективе использование QR-кода может распространиться на сферу медицины и транспорта.

