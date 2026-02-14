Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 04:57

Национальный мессенджер MAX даст новую возможность заселения в отели

Депутат Стенякина: функцию заселения в гостиницы добавят в мессенджер MAX

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

С 1 марта 2026 года граждане России смогут заселяться в гостиницы, предъявив паспортные данные через платформу MAX, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина. Дополнительно, с 1 апреля 2026 года заработает аналогичная возможность через мобильное приложение «Госуслуги».

По ее словам, еще один способ электронной идентификации появится чуть позже. Речь идет о применении «цифрового ID», пилотный запуск которого состоялся в сентябре 2025 года. Стенякина напомнила, что такая электронная версия паспорта доступна гражданам старше 18 лет. В цифровом формате содержатся ФИО, дата рождения, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, прописка и биометрия, однако сведения отображаются выборочно — только те, что необходимы в конкретной ситуации.

Стенякина пояснила, что подобный формат неприменим в нотариальных действиях и не заменит паспорт в судебных процессах. Как и в других социальных действиях, требующих полного пакета оригинальных документов.

Депутат добавила, что с конца 2025 года цифровой паспорт уже начали принимать в банках, страховых компаниях и МФЦ для повторных визитов Она добавила, что в перспективе использование QR-кода может распространиться на сферу медицины и транспорта.

Ранее стало известно, что россиянам предоставили возможность закрывать больничные листы дистанционно через мессенджер MAX. При продлении отпуска по состоянию здоровья врач принимает решение о необходимости очного осмотра.

мессенджеры
MAX
отели
регистрации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция рассекретила, сколько украинцев просили убежище в РФ с 2022 года
«Чекап на 20 позиций»: как россиян обманывают с платными анализами — схемы
Восхищение на Западе, романы, мнение об СВО: как живет актер Максим Матвеев
Национальный мессенджер MAX даст новую возможность заселения в отели
«Через мясорубку»: озвучено, сколько наемников воевали на стороне ВСУ
Весна откладывается и надолго: погода в Москве и Петербурге 16–22 февраля
Стало известно, что находили бойцы ВС РФ на отбитых у ВСУ позициях
Появилась информация о месте встречи делегаций США и Ирана
Названа возможная причина срыва планов Зеленского на вступление в ЕС
«Есть у вас совесть?»: сенатора возмутила идея одного ТЦ на 14 февраля
Опрос жителей Западной Украины показал неожиданный переворот в настроениях
На «Госуслугах» может появиться неожиданный сервис
Биография, абьюз, Фадеев, помощь психиатра: как живет Юлия Савичева
ВСУ перебросили в Запорожской области «сборную солянку» из наемников
Мощный пожар вспыхнул на НПЗ в Гаване
Искусственный интеллект помог США захватить президента Венесуэлы
Раскрыты планы Трампа по силовому решению проблемы с Ираном
Россиянам назвали возраст для выхода на пенсию в 2026 году
В Минтрансе отвергли инициативу о бесплатном парковочном периоде у аптек
«Меняет подход»: Европа начала иначе смотреть на украинский конфликт
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.