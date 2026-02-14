Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 05:12

Полиция рассекретила, сколько украинцев просили убежище в РФ с 2022 года

МВД РФ: более 92 тыс. украинцев попросили убежище в России с 2022 года

Украинские беженцы Украинские беженцы Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

С 2022 года свыше 92 тыс. граждан Украины обратились за временным убежищем в Российской Федерации, пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные МВД РФ. Пик обращений пришелся на первый год конфликта.

В 2022 году было подано 83 513 заявлений от украинцев. В последующие годы поток снизился: 2023-й — 5581, 2024-й — 3722, 2025-й — 3332.

При этом доля граждан Украины среди всех иностранцев, запросивших убежище в РФ, остается значительной. В 2022 году она составляла более 82%, в 2023-м — 67%, в 2024-м — 54%, а в 2025-м — 40% от общего числа обратившихся. Всего за четыре года в России было зарегистрировано 92 426 таких ходатайств.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заметил, что количество обращений от граждан западных стран с просьбами о переселении в РФ и оформлении российского гражданства заметно выросло. По его словам, люди хотят переехать, поскольку не разделяют проводимый Западом курс. Эти люди выступают против агрессивной политики своих стран, направленной на разрушение институтов семьи и традиционных моральных ценностей.

До этого представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что пенсионерка из Казахстана Людмила Кондратьева обратилась к президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии в декабре 2025 года и получила российское гражданство. Женщина уже принесла присягу и получила свой паспорт.

гражданство
украинцы
помощь
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили об опасности хранения в телефоне ряда фотографий
ВС США готовятся к военной операции против ближневосточной страны
Бойцы ВСУ запаниковали из-за штурмующих Димитров «Дедов Морозов»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 февраля
Суд предъявил обвинения отцу погибших в Приморье детей
Рютте анонсировал новый пакет помощи США Украине
Пять суток комы, смерть в 46: как жила «хрустальный голос СССР» Анна Герман
Московский суд арестовал экс-директора концерна «Калашников»
В Британии увидели страх среди членов ЕС перед выступлением Рубио
Определился первый четвертьфиналист на ОИ среди хоккейных сборных
Полиция рассекретила, сколько украинцев просили убежище в РФ с 2022 года
«Чекап на 20 позиций»: как россиян обманывают с платными анализами — схемы
Восхищение на Западе, романы, мнение об СВО: как живет актер Максим Матвеев
Национальный мессенджер MAX даст новую возможность заселения в отели
«Через мясорубку»: озвучено, сколько наемников воевали на стороне ВСУ
Весна откладывается и надолго: погода в Москве и Петербурге 16–22 февраля
Стало известно, что находили бойцы ВС РФ на отбитых у ВСУ позициях
Появилась информация о месте встречи делегаций США и Ирана
Названа возможная причина срыва планов Зеленского на вступление в ЕС
«Есть у вас совесть?»: сенатора возмутила идея одного ТЦ на 14 февраля
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.