Полиция рассекретила, сколько украинцев просили убежище в РФ с 2022 года

Полиция рассекретила, сколько украинцев просили убежище в РФ с 2022 года МВД РФ: более 92 тыс. украинцев попросили убежище в России с 2022 года

С 2022 года свыше 92 тыс. граждан Украины обратились за временным убежищем в Российской Федерации, пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные МВД РФ. Пик обращений пришелся на первый год конфликта.

В 2022 году было подано 83 513 заявлений от украинцев. В последующие годы поток снизился: 2023-й — 5581, 2024-й — 3722, 2025-й — 3332.

При этом доля граждан Украины среди всех иностранцев, запросивших убежище в РФ, остается значительной. В 2022 году она составляла более 82%, в 2023-м — 67%, в 2024-м — 54%, а в 2025-м — 40% от общего числа обратившихся. Всего за четыре года в России было зарегистрировано 92 426 таких ходатайств.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заметил, что количество обращений от граждан западных стран с просьбами о переселении в РФ и оформлении российского гражданства заметно выросло. По его словам, люди хотят переехать, поскольку не разделяют проводимый Западом курс. Эти люди выступают против агрессивной политики своих стран, направленной на разрушение институтов семьи и традиционных моральных ценностей.

До этого представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что пенсионерка из Казахстана Людмила Кондратьева обратилась к президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии в декабре 2025 года и получила российское гражданство. Женщина уже принесла присягу и получила свой паспорт.