11 февраля 2026 в 14:12

Обратившаяся к Путину пенсионерка из Казахстана получила российский паспорт

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Пенсионерка из Казахстана Людмила Кондратьева, которая обратилась к президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии в декабре 2025 года, получила российское гражданство, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем канале в MAX. По ее словам, женщина уже принесла присягу и получила свой паспорт.

Сотрудники полиции приняли заявление пенсионерки. В кратчайшие сроки оно было рассмотрено и одобрено. Полицейские помогли собрать и оформить все необходимые документы, — написала Волк.

Ранее владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал о росте числа откликов на вакансии после прямой линии с Путиным. Предприниматель отметил, что любой малый бизнес сталкивается с большим количеством проблем, в том числе с нехваткой кадров.

До этого Максимов заявил, что поток клиентов в пекарню «Машенька» заметно увеличился после вопроса на большой пресс-конференции с Путиным. По его словам, люди приходят из достаточно удаленных мест. Некоторые клиенты проезжают 10–15 километров, чтобы посетить пекарню, подчеркнул он.

