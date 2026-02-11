Обратившаяся к Путину пенсионерка из Казахстана получила российский паспорт

Пенсионерка из Казахстана Людмила Кондратьева, которая обратилась к президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии в декабре 2025 года, получила российское гражданство, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем канале в MAX. По ее словам, женщина уже принесла присягу и получила свой паспорт.

Сотрудники полиции приняли заявление пенсионерки. В кратчайшие сроки оно было рассмотрено и одобрено. Полицейские помогли собрать и оформить все необходимые документы, — написала Волк.

