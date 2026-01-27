Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 13:00

Владелец «Машеньки» раскрыл, как изменился его бизнес после вопроса Путину

Владелец «Машеньки» Максимов заявил о росте числа откликов на вакансии в пекарню

Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов в беседе с РИА Новости рассказал о росте числа откликов на вакансии после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Предприниматель отметил, что любой малый бизнес сталкивается с большим количеством проблем, в том числе нехваткой кадров.

У любого бизнеса существует свой жизненный цикл. Со временем люди эмоционально устают от ведения бизнеса, это непросто. В малом бизнесе проблем, наверное, больше, чем в других секторах, потому что 90% задач сосредоточено на владельце. У нас была с кадрами проблема, — признался Максимов.

При этом после прямой линии с Путиным бизнесмен заметил, что все больше людей начали откликаться на вакансии. По его словам, россияне стали звонить по вопросу трудоустройства даже, когда вакансии не были в активном статусе. По признанию предпринимателя, о таком он раньше мог только мечтать.

Ранее Максимов заявил, что поток клиентов в пекарню «Машенька» заметно увеличился после вопроса на большой пресс-конференции с Путиным. По его словам, люди приходят из достаточно удаленных мест. Некоторые клиенты проезжают 10–15 километров, чтобы посетить пекарню.

