Названо одно из условий успешного ведения бизнеса в 2026 году

Перевод ИП на цифровой документооборот повысит успех бизнеса, заявил NEWS.ru предприниматель, основатель системы для регистрации медицинских изделий «КРЕДО» Андрей Антонов. По его словам, в 2026 году выиграют те компании, которые заранее наладят электронные процессы.

Россия постепенно переводит систему контроля и регистрации в «цифру». Уже с 2024 года многие процессы начали переходить в онлайн: документы подаются через личные кабинеты, используются электронные подписи, а проверки все чаще проходят автоматически. Системы могут проверить, все ли заполнено правильно, нет ли противоречий и соответствуют ли данные требованиям закона. Подобный подход снижает риск отказов и ускоряет процесс. Бумажные документы постепенно уходят в прошлое. В 2026 году компаниям придется адаптироваться к новой реальности. Выиграют те, кто заранее наладит электронные процессы и научится готовить документы без ошибок, — пояснил Антонов.

Он отметил, что главным изменением последнего времени становится активное внедрение искусственного интеллекта в контрольные функции. Эксперт добавил, что налоговая служба, таможенные органы и Банк России уже применяют программы, способные анализировать отчетность и находить несоответствия еще до вмешательства инспектора.

В новой системе бизнес сначала проверяет алгоритм, а уже потом — человек. Государство выстраивает единые цифровые маршруты: подача заявления, экспертиза, решение. Все фиксируется в системе, сроки становятся прозрачнее. Главное изменение — в работу активно включается искусственный интеллект. Сегодня налоговая служба применяет программы, которые анализируют декларации и находят несоответствия еще до того, как дело дойдет до инспектора. Похожие технологии используют таможенные органы и Банк России. Алгоритмы оценивают риски, сопоставляют данные и выявляют подозрительные схемы, — резюмировал Антонов.

