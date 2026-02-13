Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 10:50

Названо одно из условий успешного ведения бизнеса в 2026 году

Бизнесмен Антонов: перевод ИП на цифровой документооборот повысит успех проекта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Перевод ИП на цифровой документооборот повысит успех бизнеса, заявил NEWS.ru предприниматель, основатель системы для регистрации медицинских изделий «КРЕДО» Андрей Антонов. По его словам, в 2026 году выиграют те компании, которые заранее наладят электронные процессы.

Россия постепенно переводит систему контроля и регистрации в «цифру». Уже с 2024 года многие процессы начали переходить в онлайн: документы подаются через личные кабинеты, используются электронные подписи, а проверки все чаще проходят автоматически. Системы могут проверить, все ли заполнено правильно, нет ли противоречий и соответствуют ли данные требованиям закона. Подобный подход снижает риск отказов и ускоряет процесс. Бумажные документы постепенно уходят в прошлое. В 2026 году компаниям придется адаптироваться к новой реальности. Выиграют те, кто заранее наладит электронные процессы и научится готовить документы без ошибок, — пояснил Антонов.

Он отметил, что главным изменением последнего времени становится активное внедрение искусственного интеллекта в контрольные функции. Эксперт добавил, что налоговая служба, таможенные органы и Банк России уже применяют программы, способные анализировать отчетность и находить несоответствия еще до вмешательства инспектора.

В новой системе бизнес сначала проверяет алгоритм, а уже потом — человек. Государство выстраивает единые цифровые маршруты: подача заявления, экспертиза, решение. Все фиксируется в системе, сроки становятся прозрачнее. Главное изменение — в работу активно включается искусственный интеллект. Сегодня налоговая служба применяет программы, которые анализируют декларации и находят несоответствия еще до того, как дело дойдет до инспектора. Похожие технологии используют таможенные органы и Банк России. Алгоритмы оценивают риски, сопоставляют данные и выявляют подозрительные схемы, — резюмировал Антонов.

Ранее сообщалось, что ветераны специальной военной операции смогут получить до 350 тыс. рублей на открытие собственного бизнеса при поддержке фонда «Защитники Отечества». Механизм социального контракта, расширенный по решению президента, с 1 января доступен участникам СВО без учета среднедушевого дохода семьи.

