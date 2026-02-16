Зимняя Олимпиада — 2026
Краснодарский аэропорт приостановил работу

В аэропорту Краснодара ввели ограничение на прием и выпуск самолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В аэропорту Краснодара установили временные ограничение для приема и отправления самолетов, сообщили в Росавиации. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов. Об окончании принятых мер информации не поступало.

Аэропорт Краснодар (Пашковский): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко сообщил, что аэропорты Геленджика и Сочи вчера временно прекратили работу. Воздушные гавани не принимали и не выпускали самолеты гражданской авиации. Советник отметил, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

До этого в аэропортах Костромы (Сокеркино) и Ярославля (Туношна) также было временно приостановлено движение самолетов. Росавиация сообщила, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены для обеспечения безопасности полетов. Точные сроки возобновления работы авиаузлов не были уточнены.

