14 февраля 2026 в 11:29

США начали вытеснять конкурентный бизнес из Венесуэлы после захвата Мадуро

Посол Мелик-Багдасаров: США вытесняют российский бизнес из Венесуэлы

Сергей Мелик-Багдасаров
Американские власти активно выдавливают из Венесуэлы те зарубежные компании, которые они воспринимают как нежелательных конкурентов, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. Дипломат подчеркнул, что действия Вашингтона основаны на принципах нечестной борьбы за рынки. По его словам, подобную линию поведения официальные лица Соединенных Штатов даже не пытаются замаскировать.

Речь идет прежде всего санкционных и финансово-экономических ограничениях экстерриториального характера. <...> Задача этих действий — вытеснить российских и других «нежелательных» иностранных участников с венесуэльского рынка и расчистить посредством недобросовестной конкуренции пространство для подконтрольных Вашингтону структур, — указал дипломат.

Ранее американский лидер Дональд Трамп анонсировал свой возможный визит в Венесуэлу. В разговоре с журналистами он упомянул о сложившихся у него доверительных отношениях с Делси Родригес, которая занимает пост уполномоченного президента южноамериканской республики. Он подтвердил, что между сторонами поддерживается активный рабочий диалог.

До этого глава Министерства энергетики США Крис Райт проинформировал о том, что Китайская Народная Республика приняла решение вернуться к закупкам венесуэльской нефти. Пекин приобрел первую партию сырья непосредственно у американского правительства.

Венесуэла
США
бизнес
послы
