Трамп анонсировал визит в латиноамериканскую страну Трамп заявил о намерении в будущем посетить Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам пресс-пула Белого дома о намерении посетить Венесуэлу в будущем. Он также подчеркнул «очень хорошие отношения» с Делси Родригес, занимающей пост уполномоченного президента Венесуэлы.

Американский лидер отметил, что стороны работают в тесном контакте. На вопрос о том, признают ли США Родригес в качестве главы государства, Трамп ответил утвердительно.

Прямо сейчас мы это делаем. Мы взаимодействуем с ними, — заявил он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США могут нанести наземный удар по наркокартелям в любой точке мира. Отвечая на вопрос, может ли армия страны ударить по территориям Мексики, Венесуэлы или Колумбии, он сказал: «Где угодно».

До этого уполномоченный президент Венесуэлы Родригес указала, что США угрожали ей расправой за отказ от сотрудничества после похищения Мадуро и его супруги. Политик призналась, что угрозы до сих пор поступают в ее адрес.

Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратил внимание, что похищение венесуэльского лидера — это разнузданный акт нарушения международного права. Таким образом США хотят заполучить Западное полушарие в свое исключительное владение.