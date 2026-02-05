«Открытый киднеппинг»: Медведев уличил США в планах на Западное полушарие Медведев счел похищение Мадуро циничным вызовом для системы международного права

Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро — это разнузданный акт нарушения международного права, таким образом США хотят заполучить Западное полушарие в свое исключительное владение, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке для РИА Новости. По его словам, речь идет о циничном вызове для всей системы международных отношений ради получения контроля по принципу «потому что могу» и закрепления «приобретения» де-юре.

И тут дело не просто в наглом похищении президента суверенной Венесуэлы Николаса Мадуро как абсолютно разнузданном акте нарушения международного права. По сути, открытый киднеппинг высшего должностного лица — часть гораздо более важной цели, — отметил он.

Также Медведев счел довольно нелепыми попытки Вашингтона представить похищение Мадуро как результат последовательного непризнания американцами венесуэльского лидера в качестве легитимного главы Боливарианской Республики. Политик напомнил, что международное право не наделяет государство возможностью в одностороннем порядке определять легитимность главы другой страны.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что военные США при захвате Мадуро использовали секретное оружие — «Дискомбобулятор». По словам хозяина Белого дома, discombobulator (в переводе с английского языка: «дезориентатор») обезвредил ПВО и охрану главы венесуэльского государства.