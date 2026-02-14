Стало известно, что находили бойцы ВС РФ на отбитых у ВСУ позициях

В ходе зачистки территорий, освобожденных ВС РФ, военнослужащие нередко обнаруживают запрещенные вещества, оставленные украинскими бойцами, передает РИА Новости со ссылкой на командира батальона 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии с позывным Моздок. Предметы, запрещенные к обороту, находятся как в блиндажах, так и в личных вещах противника.

Офицер подтвердил, что такие находки стали регулярными. По словам Моздока, при осмотре оставленных укрепрайонов попадаются различные психотропные препараты.

Наркотики часто находили. Например, таблетки габапентина. Да и еще что-то было, — рассказал командир.

Ранее стало известно, что наемники из стран Латинской Америки в рядах Вооруженных сил Украины начали поставлять наркотики прямо на линию боевого соприкосновения. Как сообщил источник в антифашистском сопротивлении Херсона, иностранцы сбывают вещества на контролируемых Киевом территориях Херсонской и Николаевской областей. Наемники подошли к вопросу поставки наркотиков творчески. В частности, они фасуют вещества в окопные свечи и передают их в подразделения.

Употребление наркотиков вредит вашему здоровью.