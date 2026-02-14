В Британии увидели страх среди членов ЕС перед выступлением Рубио FT: выступление Рубио в Мюнхене станет индикатором отношений США и Европы

В преддверии выступления на Мюнхенской конференции по безопасности госсекретаря США Марко Рубио европейские политики пребывают в состоянии тревожного неведения, пишет издание Financial Times. Главный вопрос, который сейчас волнует старых союзников Вашингтона: остались ли они партнерами для новой администрации или стали разменной монетой в большой игре, говорится в статье.

Основным нервирующим фактором стала риторика президента США Дональда Трампа относительно Гренландии и отсутствие четких сигналов о пересмотре отношений с Европой. Выступление Рубио ждут с особым беспокойством — оно должно либо развеять худшие опасения, либо подтвердить их.

Как заявил газете сенатор Демократической партии США Питер Уэлч, многолетние союзники Соединенных Штатов отчасти понимают, что оказались предоставлены сами себе. Однако не все в это поверили до конца.

Они неохотно смиряются с тем, что, когда Трамп говорит, что Европа сама по себе, он имеет в виду именно это, — пояснил парламентарий.

Мюнхенская речь Рубио станет индикатором того, насколько глубоким оказался раскол в трансатлантических отношениях, констатирует издание. Если опасения европейцев подтвердятся, блоку НАТО и Евросоюзу, вероятно, придется учиться выживать без привычной опеки из-за океана.

Ранее стало известно, что Рубио в последний момент отменил свое присутствие на переговорах по украинскому конфликту с лидерами Германии, Польши, Финляндии и главой Еврокомиссии. В европейских столицах это сочли сигналом ослабления интереса Вашингтона к вовлечению союзников в мирный процесс.

