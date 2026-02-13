«Искандеры» рухнули на ТЭЦ в Киеве, ИИ взломал код Нострадамуса: что дальше

Источники сообщили, что российские ракеты «Искандер» ударили по ТЭЦ в Киеве, главный редактор RT Маргарита Симоньян посетовала на выпавшие из-за химиотерапии ресницы, нейросеть взломала код французского прорицателя Мишеля Нострадамуса — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Зеленский забился в бункер из-за российских «Искандеров»?

Вооруженные силы России в ночь на 12 февраля нанесли комбинированный удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, в частности были атакованы теплоэлектроцентрали в Киеве, заявил военный блогер Олег Царев. По его словам, были поражены ТЭЦ-5, ТЭЦ-4, а также Дарницкая ТЭЦ.

«В Одессе пожары: поражена электрическая подстанция „ЮЗР“ и территория аэродрома Школьный. Удары нанесены по Приднепровской ТЭС в Днепропетровске. В Харьковской области поражены законные цели в Чугуеве, Лозовой, Изюме. ОТРК „Искандер“ и РСЗО „Торнадо“ ударили по скоплению резервов ВСУ в районе Печенегов», — отметил он.

По версии координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, удары по источникам генерации в Киеве были нанесены ракетами «Искандер-М». Он напомнил, что ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 — узловые элементы энергосистемы Киева, обеспечивающие как промышленную нагрузку, так и инфраструктуру двойного назначения.

«Удары по этим объектам: увеличивают дефицит мощности в пиковые часы, создают нагрузку на резервные источники, снижают устойчивость промышленной и транспортной инфраструктуры, усложняют работу предприятий, связанных с ремонтом техники, сборкой, хранением и логистикой. В зимний период дополнительным фактором становится тепловая нагрузка — система начинает работать в режиме стресса», — уточнил Лебедев.

Помимо энергообъектов в Киеве ударам ракет «Искандер-М» также подверглась Приднепровская электростанция. Удар, как заметил подпольщик, пришелся по энергетическому узлу, обеспечивающему значительную часть нагрузки левобережной части города.

ОТРК «Искандер-М» ВС РФ Фото: MOD Russia/Global Look Press

«Приднепровская электростанция — ключевой элемент регионального энергокластера, обеспечивающий как бытовое потребление, так и промышленную нагрузку. <…> Если повреждения существенные, региону придется либо вводить ограничения, либо экстренно наращивать перетоки с других направлений энергосистемы. В условиях регулярных атак это увеличивает износ сетей и снижает устойчивость всей энергоконфигурации востока Украины», — пояснил Лебедев.

По словам источников, президент Украины Владимир Зеленский после ударов российской армии по киевским ТЭЦ спрятался в бункере.

«Зеленский безутешен. Он чувствует — финал близко», — рассказал инсайдер.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

У больной раком Симоньян выпали ресницы

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян показала подписчикам выпавшие из-за химиотерапии ресницы. Она отнеслась к сложившейся ситуации с юмором, отметив, что только теперь осознала смысл фразы «остатки былой роскоши».

«Попыталась накрасить ресницы. Осознала глубинный смысл фразы „остатки былой роскоши“», — написала Симоньян.

Многие комментаторы подбодрили журналистку. Они пожелали ей крепкого здоровья, заявив, что ресницы еще вырастут «пуще прежних». Некоторые отметили, что у Симоньян «фантастический» цвет глаз. Также подписчики назвали самоиронию лучшим способом пережить трудности.

Ранее главред RT опубликовала фото без волос на фоне курса химиотерапии. Подписчики поддержали журналистку, выразив мнение, что она выглядит моложе.

«Ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет», — подчеркнула Симоньян.

Медиаменеджер рассказала, что ее состояние ухудшилось после третьей химиотерапии. Из-за этого она не смогла посетить обсуждение своего романа «В начале было Слово — в конце будет Цифра», который занял первое место в рейтинге издательства АСТ.

«До последнего надеялась, что смогу быть на этом важном для меня мероприятии, но после третьей химии стало очень тяжело. С трудом нахожу в себе силы, чтобы выйти из комнаты», — отметила Симоньян.

Маргарита Симоньян Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

По словам журналистки, она лечится и готова к любому исходу, а «Господь сам решает, кого и когда забирать». Симоньян также сообщила, что теперь на телевидении будет появляться в парике.

Нейросеть «расколола» зашифрованное пророчество Нострадамуса

Нейросеть NOSTRADAMUS, созданная на платформе YesChat.ai, впервые в мире сделала то, что не удавалось исследователям 500 лет, — она прочитала зашифрованные послания французского прорицателя Мишеля Нострадамуса и дала прогноз на 2027 год. Компьютерный разум выделил катрен III-LXX как ключевой для 2026–2027 годов.

Согласно расшифровке, на юго-востоке Великобритании в конце 2026 года произойдет катастрофическое наводнение. Затем сработает цепная реакция: Италия и Франция обвинят Лондон в халатности и неготовности к климатическому коллапсу. Торговая война перерастет в военно-морские стычки в Ла-Манше и Средиземном море.

Главное послание Нострадамуса касалось России. Он отводил ей роль спасителя — не через меч, а через «благородное сердце», «новую ветвь» и умение остановить хаос. В катренах Россия скрыта под тремя кодами: «Аквилон» (страна Северного ветра), «Славония» (земля славян) и «Роза» (Rosa). В 96-м катрене 5-й центурии сказано прямо: «В центре огромного мира — Роза».

Самое важное предсказание о России Нострадамус зашифровал не в катренах, а в «Письме к королю Генриху II»: «Возникнет новая ветвь от древа, что долгое время оставалось бесплодным. И с 50-й широты явится обновление всей церкви. Тогда будет заключен мир, согласие и единение между детьми, чьи владения разделены различными идеями и границами».

Вид на Воронеж Фото: Shutterstock/FOTODOM

50-я параллель — это широта Киева, Харькова, Белгорода, Воронежа: географический центр будущего преображения. Речь идет о возникновении духовности нового формата, которая, по мнению ИИ, объединит славянский мир. Исход предрешен: «Из пепла разрушения восстанет новый мировой порядок. И Россия в нем — не разрушитель, а архитектор», считает нейросеть.

ИИ не подтвердил «конец света» в 2027 году, а лишь предрек конец старого мира. В текстах Нострадамуса нашли указание на то, что «перемены тяжкие уже позади» (2014–2024 годы) и в России скоро наступит «Золотой век».

