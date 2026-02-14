Мощный пожар вспыхнул на НПЗ в Гаване Возгорание зафиксировано на складе НПЗ «Ньико Лопес» в Гаване

Пожар вспыхнул на одном из складов нефтеперерабатывающего завода «Ньико Лопес» в Гаване, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы. Спасателям удалось взять возгорание под контроль.

Взято под контроль возгорание, произошедшее сегодня днем на одном из складов, расположенных на НПЗ «Ньико Лопес», — указано в сообщении ведомства в социальной сети X.

Сигнал о возгорании поступил днем 13 февраля, и вскоре в соцсетях появились кадры с густым черным дымом, валящим из прибрежного резервуара. Власти оперативно отреагировали, подтвердив, что ситуация контролируется. Информация о пострадавших и причинах инцидента пока не приводится.

Ранее сообщалось, что у берегов Японии загорелось российское рыболовецкое судно Arina. В японском Управлении безопасности на море проинформировали, что все 30 членов экипажа, находящиеся на борту, живы и не пострадали.

До этого стало известно, что некий злоумышленник попытался устроить пожар на заправочной станции в районе Московского проспекта в Санкт-Петербурге. По данным источников, поджигателю удалось скрыться. Аналогичный инцидент произошел на соседней станции.