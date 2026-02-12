В Петербурге предотвратили сразу два поджога на заправках

Злоумышленник попытался устроить пожар на заправочной станции в районе Московского проспекта в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка». По данным источников, поджигателю удалось скрыться. Аналогичный инцидент произошел на соседней станции.

Уточняется, что на заправке «Татнефти» на Обводном канале нашли сгоревшую пластиковую канистру с бензином. Местным работникам удалось потушить возгорание. При этом оборудование станции повреждено не было.

Правоохранительные органы уже разбираются в произошедшем. При этом сотрудников АЗС просят проявлять бдительность и своевременно выявлять подозрительные лица. В частности, особое внимание уделяется молодым людям с пакетами и канистрами в руках.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала двоих мужчин 29 лет и 41 года по подозрению в поджоге двери знакомого. Инцидент произошел в доме на набережной Обводного канала во Фрунзенском районе. Мужчин задержали у дома на Будапештской улице. Установлено, что у них нет определенного места жительства. Кроме того, оба подозреваемых уже имели судимости.