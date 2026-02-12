Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 15:52

Полиция Петербурга задержала двоих мужчин за поджог двери знакомого

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Санкт-Петербурге полиция задержала двоих мужчин 29 лет и 41 года по подозрению в поджоге двери знакомого, пишет Мойка78 со ссылкой на МВД России. Инцидент произошел в доме на набережной Обводного канала во Фрунзенском районе.

По данным правоохранителей, потерпевший не открыл дверь фигурантам дела. После неудачных попыток попасть внутрь квартиры злоумышленники решили устроить поджог, а после скрылись. Мужчин задержали у дома на Будапештской улице. Было установлено, что у мужчин нет определенного места жительства. Кроме того, оба подозреваемых уже имели судимость.

Ранее в Санкт-Петербурге по подозрению в поджоге электропоезда задержан 20-летний местный житель. В операции приняли участие сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело.

Полиция Петербурга задержала двоих мужчин за поджог двери знакомого
