Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 13:29

Молодой россиянин устроил «террор» на железной дороге

В Петербурге был задержан молодой человек по подозрению в поджоге электропоезда

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге по подозрению в поджоге электропоезда задержан 20-летний местный житель, сообщила пресс-служба управления МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу. В операции приняли участие сотрудники ФСБ.

Утверждается, что молодой человек находился на железнодорожных путях Финляндского направления Октябрьской железной дороги. Там он облил состав легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его. Следствие полагает, что молодой человек пошел на преступление по указанию куратора. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.

Ранее в Санкт-Петербурге суд принял решение о заключении под стражу молодой женщины. Она обвиняется в поджоге пункта сбора гуманитарной помощи для Донбасса. Согласно данным следствия, 4 февраля обвиняемая подожгла подвальное помещение на Кантемировской улице. Там функционировал волонтерский центр. Женщина бросила внутрь две емкости с легковоспламеняющейся смесью.

До этого двое уроженцев Казахстана также были взяты под стражу по решению суда. Их обвиняют в поджоге телекоммуникационного оборудования на территории Ленинградской области. Задержать злоумышленников удалось по горячим следам, неподалеку от места совершения диверсии.

Санкт-Петербург
поджоги
ФСБ
задержания
кураторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американский эсминец протаранил корабль снабжения ВМС США
Политолог ответил, что будет с Советом мира без участия России
Стало известно, почему Запад ни за что не отдаст России Одессу и Харьков
В Петербурге мать-сектантка могла похитить собственных дочерей
Политолог объяснил, почему Макрон хочет помирить Европу с Россией
В европейской стране задумались об ограничении численности населения
Захарова констатировала, что отношения с Японией достигли точки невозврата
Рябков ответил на вопрос о сроках и месте следующей встречи по Украине
Арестованного главу ГК «Ташир» выдвинули кандидатом в премьеры Армении
Суд Забайкалья взыскал с рыбака-браконьера свыше 500 тыс. рублей
Рябков раскрыл преимущества площадки Абу-Даби для переговоров по Украине
Нейросеть выучила «русский матерный» после месяца работы в сфере ЖКХ
В ЦБ объяснили появление странного поста в Telegram с набором букв
В США серийный убийца расстрелял выходцев из России и Украины
Стропальщик в Улан-Удэ похитил 50 кг лома и меди с предприятия
Американист объяснил, почему Россия решила пропустить заседание Совета мира
Школьница залезла с телефоном в ванну и чуть не погибла
Россиянам разрешили закрывать больничные листы через MAX
Продюсер объяснил неожиданное преображение Галкина и Пугачевой
Россиян предостерегли от привычки греть замерзшие руки под горячей водой
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.