Молодой россиянин устроил «террор» на железной дороге В Петербурге был задержан молодой человек по подозрению в поджоге электропоезда

В Санкт-Петербурге по подозрению в поджоге электропоезда задержан 20-летний местный житель, сообщила пресс-служба управления МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу. В операции приняли участие сотрудники ФСБ.

Утверждается, что молодой человек находился на железнодорожных путях Финляндского направления Октябрьской железной дороги. Там он облил состав легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его. Следствие полагает, что молодой человек пошел на преступление по указанию куратора. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.

Ранее в Санкт-Петербурге суд принял решение о заключении под стражу молодой женщины. Она обвиняется в поджоге пункта сбора гуманитарной помощи для Донбасса. Согласно данным следствия, 4 февраля обвиняемая подожгла подвальное помещение на Кантемировской улице. Там функционировал волонтерский центр. Женщина бросила внутрь две емкости с легковоспламеняющейся смесью.

До этого двое уроженцев Казахстана также были взяты под стражу по решению суда. Их обвиняют в поджоге телекоммуникационного оборудования на территории Ленинградской области. Задержать злоумышленников удалось по горячим следам, неподалеку от места совершения диверсии.