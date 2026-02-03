Два казахстанца попались на диверсии под Петербургом Двух граждан Казахстана арестовали за поджог вышки связи в Ленинградской области

Двое граждан Казахстана были взяты под стражу за поджог оборудования связи в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе региональных судов. Отмечается, что их задержали за диверсию вскоре после совершения преступления недалеко от места происшествия.

Ломоносовским районным судом Ленинградской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух граждан Республики Казахстан, 2006 года рождения, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц), — сказано в публикации.

Согласно материалам дела, они совершили поджог по указанию кураторов за обещанное денежное вознаграждение в размере 40 тыс. рублей. За данное преступление им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что количество украинских диверсий на территории России может возрасти. По его словам, это обусловлено сокрушительными неудачами Вооруженных сил Украины на передовой.

До этого в ФСБ сообщили о задержании в Москве иностранца, который планировал взрыв на энергетическом объекте в Подмосковье по указанию украинских спецслужб. Мужчина был завербован через Telegram представителем террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России. После совершения диверсии задержанный намеревался перебраться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против ВС РФ.