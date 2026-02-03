Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 22:39

Два казахстанца попались на диверсии под Петербургом

Двух граждан Казахстана арестовали за поджог вышки связи в Ленинградской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Двое граждан Казахстана были взяты под стражу за поджог оборудования связи в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе региональных судов. Отмечается, что их задержали за диверсию вскоре после совершения преступления недалеко от места происшествия.

Ломоносовским районным судом Ленинградской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух граждан Республики Казахстан, 2006 года рождения, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц), — сказано в публикации.

Согласно материалам дела, они совершили поджог по указанию кураторов за обещанное денежное вознаграждение в размере 40 тыс. рублей. За данное преступление им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что количество украинских диверсий на территории России может возрасти. По его словам, это обусловлено сокрушительными неудачами Вооруженных сил Украины на передовой.

До этого в ФСБ сообщили о задержании в Москве иностранца, который планировал взрыв на энергетическом объекте в Подмосковье по указанию украинских спецслужб. Мужчина был завербован через Telegram представителем террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России. После совершения диверсии задержанный намеревался перебраться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против ВС РФ.

поджоги
диверсии
Ленобласть
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинским военным помогали бежать за границу за $40 тысяч
«Тату» продвигает семейные ценности: что случилось с Волковой и Катиной
Раскрыты подробности убийства сына Каддафи в Ливии
Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Башкирии
Два казахстанца попались на диверсии под Петербургом
Ракетный удар по Белгороду 3 февраля: что известно, есть ли пострадавшие
Грэм призвал Трампа передать Киеву ракеты Tomahawk
Песчаные мухи нападают на российских туристов на Сейшелах
«Кавээнщики были в меня влюблены»: последнее интервью Светланы Жильцовой
Педофилия, коррупция, торговля людьми: вскрыты интересы Эпштейна на Украине
«Совсем другой»: Топалов удивил поклонников своим новым образом
Сына бывшего ливийского лидера убили на западе страны
«Сделать невозможное возможным»: в США раскрыли «миссию» Трампа на Украине
Российская ПВО отразила вечернюю атаку ВСУ на четыре региона России
Сербия добилась уникальных условий по покупке российского газа
Гладков раскрыл подробности ракетного удара ВСУ по Белгороду
Дибров сменил имидж после развода и появился на премьере одного фильма
На стихийном мемориале поменяли фото убитого мальчика
Раскрыто возможное наказание для актрисы театра из-за драки на парковке
Генсек НАТО заявил о трудных решениях для мира на Украине
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.