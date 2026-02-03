Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 11:51

Раскрыт циничный план ВСУ по диверсиям на территории России

Ветеран «Альфы» Гончаров допустил рост украинских диверсий на территории России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Количество украинских диверсий на территории России может возрасти, предположил в беседе с NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, это обусловлено сокрушительными неудачами Вооруженных сил Украины на передовой.

Украинские диверсии на территории России не прекращались и будут только усиливаться. Никто из руководства Украины не отрицал масштабов своих планов по убийству русских. Поэтому на сегодняшний момент заявления [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) подтверждают, что это будет только усиливаться, поскольку результаты на фронте у ВСУ совершенно плохие. Я думаю, что нашим спецслужбам предстоит очень серьезная работа для того, чтобы эти ситуации купировать. При всем успехе компетентных органов говорить о том, что диверсиям положен конец, невозможно, пока не будет окончательной победы над Украиной, — высказался Гончаров.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Москве иностранца, который планировал взрыв на энергетическом объекте в Подмосковье по указанию украинских спецслужб. Мужчина был завербован через Telegram представителем террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России. После совершения диверсии задержанный намеревался перебраться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против ВС РФ.

