На «Госуслугах» может появиться неожиданный сервис

На базе «Госуслуг» следует создать специализированный сервис для знакомств, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Он должен быть ориентирована исключительно на граждан, ищущих партнера для создания семьи.
При этом речь не идет об обычном развлекательном приложении: платформа должна стать экосистемой для поддержки семейных союзов. Эксперт пояснил, что на ресурсе необходимо предусмотреть не только инструменты для знакомств, но и механизмы психологической помощи. В частности, речь идет о медиации семейных конфликтов.
Я думаю, что лучше всего, если бы сервис для знакомств с целью создания семьи был создан на специальном информационном ресурсе при портале госуслуг «Семья», — сказал Рыбальченко.
Отдельное внимание, по мнению председателя комиссии, в проекте следует уделить участникам специальной военной операции, которые сталкиваются со сложностями при адаптации и построении отношений. Рыбальченко отметил, что к модерации и консультированию на платформе могли бы привлечь жен военнослужащих, имеющих опыт поддержки близких.
Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что на сайтах знакомств мужчины преимущественно ищут девушек легкого поведения, а женщины регулярно сталкиваются с легкомысленными партнерами. Политик констатировал отсутствие специализированных приложений для «добропорядочных людей».