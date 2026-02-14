На «Госуслугах» может появиться неожиданный сервис Рыбальченко: сервис знакомств для россиян следует создать на «Госуслугах»

На базе «Госуслуг» следует создать специализированный сервис для знакомств, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Он должен быть ориентирована исключительно на граждан, ищущих партнера для создания семьи.

При этом речь не идет об обычном развлекательном приложении: платформа должна стать экосистемой для поддержки семейных союзов. Эксперт пояснил, что на ресурсе необходимо предусмотреть не только инструменты для знакомств, но и механизмы психологической помощи. В частности, речь идет о медиации семейных конфликтов.

Я думаю, что лучше всего, если бы сервис для знакомств с целью создания семьи был создан на специальном информационном ресурсе при портале госуслуг «Семья», — сказал Рыбальченко.

Отдельное внимание, по мнению председателя комиссии, в проекте следует уделить участникам специальной военной операции, которые сталкиваются со сложностями при адаптации и построении отношений. Рыбальченко отметил, что к модерации и консультированию на платформе могли бы привлечь жен военнослужащих, имеющих опыт поддержки близких.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что на сайтах знакомств мужчины преимущественно ищут девушек легкого поведения, а женщины регулярно сталкиваются с легкомысленными партнерами. Политик констатировал отсутствие специализированных приложений для «добропорядочных людей».