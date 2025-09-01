День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 18:17

Милонов рассказал, кого можно встретить на сайтах знакомств

Депутат Милонов: на сайтах знакомств много легкомысленных мужчин и женщин

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На сайтах знакомств мужчины ищут девушек легкого поведения, а женщины часто сталкиваются с легкомысленными парнями, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе с «Вечерней Москвой» он сообщил, что не существует приложений для «добропорядочных людей».

У нас нет ни одного приложения, которое фильтровало бы кандидатов для добропорядочных людей, — отметил парламентарий.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что за измену в браке и уход из семьи нужно штрафовать. По его словам, за эти проступки нужно взимать от 15 тысяч до 50 тысяч рублей.

Позже Милонов рассказал, что инициатива введения штрафов за супружеские измены напоминает средневековую торговлю индульгенциями. По его мнению, такой подход не только не решает проблему, но и унижает пострадавшую сторону, превращая моральный проступок в формальную оплату.

Виталий Милонов
Госдума
Россия
знакомства
