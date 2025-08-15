«Купи рога за двадцатник»: Милонов разнес идею штрафовать за измены

Инициатива введения штрафов за супружеские измены напоминает средневековую торговлю индульгенциями, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его мнению, такой подход не только не решает проблему, но и унижает пострадавшую сторону, превращая моральный проступок в формальную оплату.

Получается, что, оплачивая штраф за измену, мы получаем на выходе оплату за грех, по сути дела, средневековую, католическую, порочную, осужденную традицию, торговлю индульгенцией. То есть заплатил штраф и считаешь себя очищенным. Так очищения не происходит. Только через покаяние, слезы, а если через уплату пошлины, это мы далеко зайдем. Богатеи будут вообще направо и налево официально оплачивать свой грех. И, конечно, это унижает другую сторону, что ее честь оценивается в 20 тысяч рублей, или чьи-то рога оцениваются в 20 тысяч рублей. Купи мужу рога за двадцатник, — пояснил Милонов.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что за измену в браке и уход из семьи нужно штрафовать. По его словам, за эти проступки нужно взимать от 15 тысяч до 50 тысяч рублей.