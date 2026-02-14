Настроения на западе Украины кардинально изменились, поэтому местные жители больше не хотят воевать и готовы к миру даже ценой ввода российских войск, заявил в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Он сообщил об этом, сославшись на проведенный немецким журналистом Николасом Кейси опрос общественного мнения.

По словам полковника в отставке, население региона устало от боевых действий. Как отметил Макгрегор, опрос демонстрирует реальное положение дел, которое радикально расходится с официальной риторикой, звучащей на международных площадках.

Это отражает реальность, и я не думаю, что эта реальность будет представлена на Мюнхенской конференции по безопасности <…>, мы будем слушать ту же бредовую риторику, которую мы слышим уже четыре года, — посетовал эксперт.

Ранее стало известно, что многие украинцы с одобрением относятся к ударам ВС России по инфраструктуре страны, используемой в интересах ВСУ. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, чем скорее будут уничтожены военные объекты, тем быстрее Киев пойдет на переговоры.