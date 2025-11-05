Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 09:59

«Я приду в Киев убивать»: дезертир пригрозил властям грядущим бунтом ВСУ

Украинский дезертир пригрозил Киеву грядущим бунтом в рядах ВСУ

Военные все чаще самовольно покидают воинские части, забирая с собой даже бронетехнику, и все они могут явиться в Киев для свержения власти, заявил украинский дезертир во время уличного интервью. По словам бойца, которые приводит «Страна.ua», один из его знакомых пообещал прийти в столицу только ради убийств, грабежа и насилия из-за того, как он был мобилизован.

Я ушел без оружия. А сейчас уходят на бронетехнике. Вы поняли, чем это пахнет? И когда они придут сюда, в Киев, <…> я общался с товарищем, <…> он сказал: «Я приду в Киев только убивать, грабить и насиловать за то, что вы меня забрали», — рассказал дезертир.

Мужчина отметил, что все его сослуживцы погибли. Солдат также добавил, что не испытывает стыда из-за своего бегства. По его словам, он теперь не может покинуть страну и не имеет в ней никаких прав.

Ранее бывший военнослужащий ВСУ с позывным Боб, который сейчас воюет на стороне российских сил в составе добровольческого отряда имени Мартына Пушкаря, заявлял, что граждане Украины недовольны действиями властей, которые ведут к геноциду украинского народа. По его словам, затягивание конфликта превращается в трагедию для населения страны.

Украина
Киев
ВСУ
бунты
